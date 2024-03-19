Эксперт: новые векторы в госполитике – культ трудолюбия и традиционные ценности

Перед обществом стоит немаловажная проблема сохранения традиционных ценностей, считает эксперт Института Евразийской интеграции Камал Нуралы, передаёт BaigeNews.kz.

"Искаженные тренды и навязанные правила поведения за последнее десятилетие привели к понятийной деградации в обществе ценностей труда и исходящей из этого болезненной апатии и психологической деморализации. Речь идет о достаточно известном и распространенном по всему миру социально-культурном недуге. Некоторые исследователи связывают это напрямую с воздействием социальных сетей, где пользователи без информационной фильтрации медиа продукции, сравнивают свою повседневность с искусственными и подчас выдуманными жизнями псевдокумиров из блогосферы и массы самопровозглашенных селебрити", - написал Камал Нуралы Facebook.

Конечными результатами такого процесса становятся радикальная зависимость от субъективных внешних факторов, думскроллинг, аморальное поведение, лудомания. Выход из такой ситуации только один – саморазвитие, укрепление критического мышления и поддержка, как со стороны государства, так и здоровых общественных институтов.

"Прошедший на днях в Атырау Национальный курултай под председательством Главы государства затронул внушительный список ключевых для современного общества тем, включая социальные и морально-нравственные. В этой связи, можно только приветствовать попытки государства культивировать труд как базовый фактор достижения успеха. К слову, даже многие молодые отечественные вайнеры, которых принято огульно обвинять в поверхностности, постепенно начали вкладывать силы и средства в различные образовательные проекты, по мере сил стараются поддерживать семейные ценности и призывают молодежь трудиться. Если государственный аппарат пойдет навстречу таким инфлюенсерам-энтузиастам, а также займется данной работой на системной основе, то итог будет продуктивным. В действительности, честный труд каждого гражданина и его стремление к реальному профессионализму в своем деле может стать залогом фактического развития целых отраслей", - отметил эксперт.

Помимо этого, перед обществом стоит немаловажная проблема сохранения традиционных ценностей. "На том же Национальном курултае Президент заявил об угрозах духовным устоям – распространении нетрадиционных форм Ислама и чуждых религиозных трактовок. Была подчеркнута необходимость ориентации на суннизм ханафитского толка, который веками являлся ценностно-нравственным ориентиром для наших предков".

Важнейшая роль в этом отведена отечественным имамам.