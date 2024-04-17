Мопедистов обяжут получать права и регистрировать свой транспорт

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для мопедистов, передает BaigeNews.

Екатерина Смышялева сообщила, что проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" разработан по инициативе депутатов Парламента.

"Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022", - мотивировала она.

В законопроектах предлагается:

- государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров;

- установление требований к водителю мопеда;

- наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

- нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость. При этом водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств.

Также возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.