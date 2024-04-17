Мопедистов обяжут получать права и регистрировать свой транспорт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся новые требования для мопедистов, передает BaigeNews.
Екатерина Смышялева сообщила, что проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" разработан по инициативе депутатов Парламента.
"Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022", - мотивировала она.
В законопроектах предлагается:
- государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее пятидесяти кубических сантиметров;
- установление требований к водителю мопеда;
- наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
- нормы по цифровизации дорожной безопасности.
Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость. При этом водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств.
Также возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.
Самое читаемое
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале
- Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда