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Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы
Меры по развитию Алматы и Алматинской агломерации рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Так, руководители центральных госорганов доложили об исполнении поручений главы правительства, данных им в рамках рабочей поездки в Алматы 10 марта. Речь шла о принятых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей, разработке генплана развития ж/д станции "Алтынколь", расширении перечня бюджетных инвестиционных проектов и усилении контроля в строительной сфере.
Отдельно было отмечено, что уже проработаны шаги по созданию малых промышленных парков во всех регионах республики по примеру Алматы.
Участники совещания также обсудили планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров, что позволит упорядочить торговые потоки в мегаполисе и разгрузить транспортную инфраструктуру. Кроме того, был озвучен доклад о разработке генплана Алматы и комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года, а также о проведении масштабного сейсмоаудита с выработкой предложений по усилению сейсмической безопасности города.
Премьер-министр поддержал представленные подходы и обозначил необходимость качественного исполнения намеченных планов.
"Алматы с учётом агломерации является одним из важнейших регионов, где проживает большое количество людей. Поэтому проблемные вопросы, которые ставят акимат и бизнес, мы должны планомерно решать. По итогам рабочей поездки дано 28 поручений, государственные органы должны продолжить работу по их своевременному и качественному исполнению", – сказал Алихан Смаилов.
На совещании также рассмотрены вопросы расширения индустриальной зоны Алматы, решения экологических проблем, привлечения отечественных товаропроизводителей к реализации нацпроекта "Комфортная школа", строительства 100 новых крупных объектов дополнительного образования, внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и ряд других.
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