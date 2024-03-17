Новые технологии для спасения новорожденных обсудили в Астане

В Астане на базе Центра Материнства и детства UMC состоялся первый в Казахстане Симпозиум неонатологов "Бобек", передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, ведущие детские специалисты страны, дальнего и ближнего зарубежья обсудили актуальные вопросы внедрения в практику новых технологий выживания новорожденных, активного развития неонатальной, фетальной хирургии, детской кардио-, ангио- и нейрохирургии, проведения ранних скринингов по выявлению врожденных пороков развития.

"Младенческая смертность является очень чувствительным показателем, на который влияют различные факторы. Несмотря на очевидный прогресс в улучшении неонатальной помощи и снижении смертности детей, перед системой здравоохранения стоят новые вызовы. В стране выстроена трехуровневая система регионализации, функционируют перинатальные центры, оснащенные современным оборудованием. Однако рост рождаемости, изношенность зданий, применяемые на практике высокие технологии требуют существенной модернизации родовспомогательных организаций, которые не обновлялась за последние 10 лет. Для снижения заболеваемости и врождённых пороков развития предпринимаются меры по совершенствованию скрининга беременных созданы 20 центров охраны плода. Своевременная квалифицированная мультидисциплинарная оценка плода, рациональное применение эффективных технологий позволит увеличить рождение здоровых детей", — отметили в Минздраве.

По инициативе Министерства здравоохранения и поддержке Юрия Владимировича Пя, на базе КФ "UMC" организован республиканской центр охраны плода для верификации диагнозов, консультаций междисциплинарной команды высококвалифицированных врачей.

Одним из неотъемлемых компонентов, обеспечивающих здоровье детей на протяжении последующей жизни является питание, где популяризация грудного вскармливания определена ключевой мерой по улучшению физиологического, метаболического, иммунологического статуса новорождённых, подчеркивали специалисты. По данным ВОЗ только лишь поддержка грудного вскармливания, по расчётам, может предотвратить 12% случаев смерти детей в возрасте до 5 лет.

Главная задача первого казахстанского форума в области неонатологии – эффективный обмен опытом с зарубежными коллегами, поиск решений в ответ на современные вызовы здравоохранения, создание крепкой связи между наукой и практикой в области материнства и детства.

Неонатолог отличается от педиатра тем, что работает в роддоме, в отделении патологии новорожденных и занимается детьми в неонатальном периоде — в первые 28 дней жизни.