Новые тарифы за въезд в нацпарк "Бурабай" начнут действовать с 1 января

С 1 января 2024 года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Бурабай".

Ставки платы на 2024 год:

с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге);

за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);

за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);

за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);

за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);

за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

От уплаты за посещение нацпарка освобождены только те, кто постоянно проживает здесь и/или имеет дачные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий.

"Жители иных населённых пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях. Даже те, кто проживает в граничащей с нацпарком охранной зоне", - отметили в нацпарке.

В нацпарке подчеркнули, что с 1 января 2024 года оплата с автомобильного транспорта физических/юридических лиц будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка.

Отмечается, что в настоящий момент действует пять контрольно-пропускных пунктов на территорию нацпарка: со стороны трассы Астана-Петропавловск, в посёлке Бурабай, при въезде в Щучинска-Боровскую курортную зону с через Щучинск, при въезде на территорию нацпарка из Щучинска по направлению учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" и на территории Приозерного лесничества вблизи озера Катарколь.

Все они подключены к услугам платежей банков второго уровня (Kaspi.kz, Homebank, Jusan).