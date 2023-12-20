Новые тарифы за въезд в нацпарк "Бурабай" начнут действовать с 1 января
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С 1 января 2024 года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Бурабай".
Ставки платы на 2024 год:
- с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге);
- за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);
- за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);
- за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);
- за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);
- за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).
От уплаты за посещение нацпарка освобождены только те, кто постоянно проживает здесь и/или имеет дачные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий.
"Жители иных населённых пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях. Даже те, кто проживает в граничащей с нацпарком охранной зоне", - отметили в нацпарке.
В нацпарке подчеркнули, что с 1 января 2024 года оплата с автомобильного транспорта физических/юридических лиц будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка.
Отмечается, что в настоящий момент действует пять контрольно-пропускных пунктов на территорию нацпарка: со стороны трассы Астана-Петропавловск, в посёлке Бурабай, при въезде в Щучинска-Боровскую курортную зону с через Щучинск, при въезде на территорию нацпарка из Щучинска по направлению учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" и на территории Приозерного лесничества вблизи озера Катарколь.
Все они подключены к услугам платежей банков второго уровня (Kaspi.kz, Homebank, Jusan).
"QR-коды банков для проведения онлайн-оплаты размещены в наиболее посещаемых местах и местах массового скопления посетителей. Предусмотрена возможность предварительного пополнения счета за оплату въезда на территорию парка в приложении Kaspi.kz (по аналогии с платными дорогами) после заезда на территорию парка. В таком случае плата будет списана автоматически, в момент проезда через шлагбаум на выезде из нацпарка. Также сохраняется оплата безналичным и наличным расчетом (через терминал)", - отметили в нацпарке.
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