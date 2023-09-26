Новые тарифы введут на платных дорогах Казахстана в октябре
Вчера, 21:40
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Вчера, 21:40Вчера, 21:40
366Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
С 3 октября на платных дорогах в Казахстане начнут действовать новые тарифы. Об этом сказано в приказе министерства индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.
Тариф будет привязан к размеру месячного расчётного показателя. В этом году он составляет 3 450 тенге.
Так выглядят ставки платы за проезд по участку дороги Астана - Щучинск для разних видов транспорта.
Предусмотрены и абенементы.
Следующие расчёты сделаны для участка Астана - Темиртау.
Для дороги Алматы - Хоргос:
Алматы - Конаев
Тараз - Кайнар
Щучинск - Кокшетау
От Шымкента до Тараза можно будет доехать по платной дороге по следующим тарифам:
От Шымкента до границы Узбекистана (на Ташкент):
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