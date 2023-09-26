  • 27 Сентября, 03:59
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Новые тарифы введут на платных дорогах Казахстана в октябре

Вчера, 21:40
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 21:40
Вчера, 21:40
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

С 3 октября на платных дорогах в Казахстане начнут действовать новые тарифы. Об этом сказано в приказе министерства индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz

Тариф будет привязан к размеру месячного расчётного показателя. В этом году он составляет 3 450 тенге.

Так выглядят ставки платы за проезд по участку дороги Астана - Щучинск для разних видов транспорта.

Предусмотрены и абенементы. 

Следующие расчёты сделаны для участка Астана - Темиртау.

Для дороги Алматы - Хоргос:

Алматы - Конаев

Тараз - Кайнар

Щучинск - Кокшетау

От Шымкента до Тараза можно будет доехать по платной дороге по следующим тарифам:

От Шымкента до границы Узбекистана (на Ташкент):

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