Новые пригородные поезда запустили в Казахстане

Социально-значимые пригородные маршруты "Шар - Семей" и "Актогай-Аягоз" запустило АО "Пассажирские перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

Электропоезд №6834/6833 "Шар - Семей" будет курсировать шесть раз в неделю, кроме вторника. Стоимость билета - 557 тенге. Со станции Шар электричка будет отправляться в 6:25, прибывать в областной центр - в 9:14. В обратном направлении поезд тронется в 17:42 и прибудет в Шар - в 20:19.

Пригородный поезд №6824/6823 "Актогай-Аягоз" будет ходить пять раз в неделю, кроме вторника и среды. Стоимость билета - 650 тенге. Отправление из Актогая в 6:35, прибытие в Аягоз - 9:11. В обратном направлении поезд отправляется в 17:00 и прибывает в Актогай - в 19:45.

Ранее стало известно, когда из Казахстана начнут совершаться полёты в Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.