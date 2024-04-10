Новые праздники появятся в Казахстане

Министерством труда и социальной защиты населения РК планируется утвердить 8 новых профессиональных праздников. Соответствующий проект приказа главы ведомства подготовлен и размещен на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

В частности предусматривается дополнение перечня профессиональных праздников:

- днем работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;

- днем работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;

- днем работника метрологии – 20 мая;

- днем ветеринарного работника – 10 июля;

- днем работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;

- днем работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;

- днем работника стандартизации – 14 октября;

- днем органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.