Новые праздники появятся в Казахстане
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Министерством труда и социальной защиты населения РК планируется утвердить 8 новых профессиональных праздников. Соответствующий проект приказа главы ведомства подготовлен и размещен на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
В частности предусматривается дополнение перечня профессиональных праздников:
- днем работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
- днем работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
- днем работника метрологии – 20 мая;
- днем ветеринарного работника – 10 июля;
- днем работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
- днем работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
- днем работника стандартизации – 14 октября;
- днем органов антикоррупционной службы – 18 ноября.
Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.
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