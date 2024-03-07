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Новые правила прописки для граждан и иностранцев утвердили в Казахстане

Сегодня, 09:15
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mobilaser.kz Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: mobilaser.kz

МВД внесло соответствующие дополнения в правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения, передает BaigeNews.kz.

Утверждены правила оказания госуслуг:

  • Регистрация по месту жительства граждан РК;
  • Временная регистрация по месту временного проживания граждан РК;
  • Постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;
  • Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;
  • Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца.
  • Услуги оказываются территориальными органами полиции.

Граждане могут обратиться с заявлением и документами по перечню через Госкорпорацию "Правительство для граждан", портал или объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня).

Иностранцы - только лично с заявлением и документами по перечню через госкорпорацию.

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