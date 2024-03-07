Новые правила прописки для граждан и иностранцев утвердили в Казахстане
Сегодня, 09:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
479Фото: mobilaser.kz
МВД внесло соответствующие дополнения в правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения, передает BaigeNews.kz.
Утверждены правила оказания госуслуг:
- Регистрация по месту жительства граждан РК;
- Временная регистрация по месту временного проживания граждан РК;
- Постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;
- Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;
- Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца.
- Услуги оказываются территориальными органами полиции.
Граждане могут обратиться с заявлением и документами по перечню через Госкорпорацию "Правительство для граждан", портал или объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня).
Иностранцы - только лично с заявлением и документами по перечню через госкорпорацию.
Самое читаемое
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Молния ударила в самолет Air Canada с 550 пассажирами на борту
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск