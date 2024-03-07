Новые правила прописки для граждан и иностранцев утвердили в Казахстане

МВД внесло соответствующие дополнения в правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения, передает BaigeNews.kz.

Утверждены правила оказания госуслуг:

Регистрация по месту жительства граждан РК;

Временная регистрация по месту временного проживания граждан РК;

Постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;

Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК;

Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца.

Услуги оказываются территориальными органами полиции.

Граждане могут обратиться с заявлением и документами по перечню через Госкорпорацию "Правительство для граждан", портал или объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня).

Иностранцы - только лично с заявлением и документами по перечню через госкорпорацию.