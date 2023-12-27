Новые правила микрокредитования для фермеров утвердили в Казахстане

Министр сельского хозяйства утвердил новые правила микрокредитования в сельских населённых пунктах и малых городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Сообщается, что теперь на микрокредиты будут предоставлять на следующих условиях:

срок микрокредита – до пяти лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до семи лет;

максимальная сумма микрокредита – до 2500 месячных расчетных показателей, для развития сельскохозяйственных кооперативов – до восьми тысяч МРП.

Отмечается, что при повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до восьми тысяч МРП. При этом, микрокредиты выдаются за счёт возвращенных средств претендентов программы, но не ранее одной второй части максимального срока микрокредита;

При этом, номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых; обязательно наличие залогового обеспечения; льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредитования; регистрация в налоговых органах должна быть проведена в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя после получения одобрения на микрокредитование.

Претендентами на получение микрокредитов станут:

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О сельскохозяйственных кооперативах";

начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.

На реализацию Программы "Ауыл Аманаты" в 2024 году из республиканского бюджета выделены средства в сумме 100 миллиардов тенге, которые будут направлены на выдачу более 16 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 17 тысяч новых рабочих мест.