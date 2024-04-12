Новые поручения по развитию искусственного интеллекта дал Токаев

Выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, во всем мире искусственный интеллект все больше заменяет человеческий труд, причем даже в таких сложных областях, как медицинская диагностика и юридические консультации.

"В нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование. Появляются сильные компании, занимающиеся внедрением этих технологий. Вместе с тем для успешного развития индустрии необходима комплексная поддержка государства. Нам нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре", - сказал глава государства.

Также он отметил, что требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развитие искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области, предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных. Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере.

Отмечено, что вопросы регулирования искусственного интеллекта сегодня все чаще обсуждаются на национальном и глобальном уровнях. К примеру, соответствующий закон, недавно был принят в Евросоюзе (Artificial Intelligence Act).

Цифровая эпоха способствовала появлению нового актива – данных, которые выступают основным сырьем для искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому, как отметил глава Казахстана, предстоит активно заняться интеграцией баз данных государственных органов и различных подведомственных организаций.

Президент напомнил, что в скором времени в нашей стране будет создан и запущен суперкомпьютер, возможности которого надо в полной мере задействовать для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов.

"Создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта. На базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения нашего цифрового суверенитета, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка", - сказал Токаев.

Обратил внимание президент и на существующий дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Он поручил решить эту проблему как можно скорее, при этом отметив, что определенная работа в этом направлении уже ведется. В ряде отечественных вузов внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google и Huawei. Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов.

Также глава государства отметил, что подрастающее поколение должно свободно ориентироваться во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта.

В целом, по словам Токаева, комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом Правительства. В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. Президент поручил утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта.