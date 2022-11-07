Новые полномочия генпрокурора и не только: чем отличился конституционный закон?

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Впервые с 1995 года расследование пыток стало функцией органов прокуратуры.

Конституционный закон “О прокуратуре”, который Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал накануне вместе с другими актами, отличается значительными нововведениями. Для чего нужен этот конституционный закон, и почему он получил такой статус, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал председатель алматинского городского филиала респуб­ликанского обществен­ного объединения "Казах­стан­ский союз юристов" Бауыржан Макулбаев.

“Данный конституционный закон регулирует деятельность органов прокуратуры и определяет принципы, содержание организации их деятельности, взаимоотношения с другими государственными органами и другими неправительственными организациями. Отдельной нормой в законе прописан момент о взаимодействии и оказании содействия Уполномоченному по правам человека. Алгоритм этого взаимодействия в дальнейшем будет урегулирован отдельным совместным актом. К тому же, Уполномоченный по правам человека в Казахстане также получил конституционный статус, и сегодня Президент подписал соответствующий конституционный закон”, - сообщил эксперт.

Б. Макулбаев также объяснил, почему конституционный закон “О прокуратуре” получил такой статус и какие новшества это повлечет.

“Закон реализован в рамках той политической реформы, которая была проведена 5 июня, когда на референдуме были приняты поправки в Конституцию. Как раз там и произошло обновление статьи 83 Конституции о том, что деятельность прокуратуры теперь регулируется конституционным законом. Кроме того, закон исполняет задачи по выявлению нарушения законности в деятельности государственных органов, организаций, должностных лиц, выявлению незаконных актов, устранению нарушений законности и защиты прав граждан. Кроме того, перед органами прокуратуры стоит задача координации правоохранительных и иных органов по вопросам обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью”, - отметил Бауыржан Макулбаев.

Основной момент, по его мнению, заключается в том, что теперь, в соответствии с Конституцией, закон определяет формы и пределы прокурорского надзора. Это немаловажно, поскольку органы прокуратуры рассматривают не все обращения в силу существующих ограничений.

“Кроме того, теперь Генеральный прокурор имеет право обратиться в Конституционный суд за толкованием норм самой Конституции. В конституционном законе также прописаны нормы о новых полномочиях Генерального прокурора по принятию нормативно-правовых актах об организации досудебного расследования в системе органов Прокуратуры. Это примечательно, поскольку даже в Конституции от 30 августа 1995 года не было ни слова о следствии, напротив, статья 84 гласила, что следствие отделено от прокуратуры и суда. Позже эту статью упразднили, но в Законе РК "О прокуратуре" начиная с 1995 года до настоящего времени нормы о следствии никогда не было. Теперь в конституционном законе появилась функция досудебного расследования в соответствии с посланием главы государства. Как Вы помните, тогда Касым-Жомарт Токаев дал поручение о том, что пытки теперь должны расследовать только органы прокуратуры. Соответствующие поправки внесены также в Уголовно-процессуальный кодекс РК - оттуда исключена статья 146 “О пытках” и расследование пыток закреплено за органами прокуратуры в статье 193 УПК”, - сказал спикер.

С его слов, впервые в систему органов прокуратуры включили Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и отдельно выделены Главная военная прокуратура и Транспортная прокуратура.