Новые подходы в развитии агропромышленного комплекса внедрят в Казахстане

Правительство Казахстана внедрит новые подходы в развитии агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Соответствующий документ утвержден в правительстве по итогам совещания под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по выведению отрасли сельского хозяйства на новый рубеж развития и увеличению объема валовой продукции в два раза в течение пяти лет. Для этого была разработана Дорожная карта, которая предусматривает меры по каждому направлению АПК.

В республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру, масличных культур.

Также предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.

В Дорожную карту также включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов.

В целом ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в два раза до 17 триллионов тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.