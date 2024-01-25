Новые подходы в развитии агропромышленного комплекса внедрят в Казахстане
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Правительство Казахстана внедрит новые подходы в развитии агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Соответствующий документ утвержден в правительстве по итогам совещания под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по выведению отрасли сельского хозяйства на новый рубеж развития и увеличению объема валовой продукции в два раза в течение пяти лет. Для этого была разработана Дорожная карта, которая предусматривает меры по каждому направлению АПК.
В республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру, масличных культур.
Также предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.
В Дорожную карту также включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов.
В целом ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в два раза до 17 триллионов тенге.
Премьер-министр подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.
"Необходимо установить постоянный контроль со стороны акиматов и министерств за достижением данных индикаторов. Мы сегодня принимаем новые подходы к работе. Акиматам областей следует обеспечить исполнение своих индикаторов, предусмотренных в Дорожной карте. За это будет персональная ответственность", — указал премьер-министр.