Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин дал интервью BaigeNews.kz, в котором рассказал о заседании Совета по технологической политике под председательством премьер-министра РК, новых подходах к развитию инноваций и результатах технологического прогнозирования по направлению MedTech.

- Каныш Аманбаевич, 7 декабря проведено очередное заседание Совета по технологической политике при Правительстве РК с представителями госорганов, бизнеса и научного сообщества. Расскажите, пожалуйста, о новом подходе к развитию инноваций, презентованном МЦРИАП.

- В современном динамичном мире инновации становятся ключевым фактором успешного развития. Однако финансов не хватает – Казахстан отстаёт от передовых стран по уровню финансирования НИОКР и инноваций. Справедливости ради отмечу, что сумма инвестиций всей научно-инновационной системы в Казахстане на НИОКР равна одному университету США.

Новый подход к развитию инноваций довольно прост: мы предлагаем фокусный подход финансирования приоритетных направлений и формат работы 50 на 50.

Данный подход финансирования в формате 50/50 за счёт одного процента обязательств недропользователей, венчурного финансирования и действующих мер государственной поддержки науки и инноваций позволит повысить результативность узконаправленных инноваций и окажет положительный мультипликативный эффект на развитие экономики в целом.

- Вы упомянули приоритетные направления. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

- Нами предложено, чтобы 50 процентов бюджета на НИОКР и инновации были направлены на конкретные приоритеты. В качестве примера мы предложили MedTech, AgriTech, GreenTech, металлургию, AI, Индустрию0 и GovTech. Согласно прогнозам экспертов, именно эти направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы, не только для Казахстана, но и для всего мира.

Данный подход основан на анализе опыта передовых стран, был согласован с коллегами министерства науки и высшего образования и одобрен Советом по технологической политике.

- Какие дальнейшие шаги в реализации данного подхода?

- Согласно международной практике приоритеты предлагаются реализовывать через технологические платформы. Это дорожные карты, утверждаемые решением Совета по технологической политике на 5-7 летний период, с конкретными технологическими задачами, на которых сконцентрируются все ключевые стейкхолдеры.

Мы презентовали технологические задачи таких платформ на примере AI.

Как я уже отметил, каждая платформа должна формироваться вокруг конкретных технологических задач.

Например, по AI - нам надо разработать казахстанскую языковую модель, то есть LLM на основе нейронных сетей, обученных на огромных объёмах данных.

Для достижения данной задачи мы обозначили ряд ключевых мер по направлениям: человеческий капитал, инфраструктура, финансы и бизнес.

К примеру, в челкапе предлагается запустить академию по ИИ на базе Назарбаев университета, в составе которого есть специализированный НИИ по AI, подготовить, к примеру, 100 докторов наук по ИИ в лучших вузах мира. Здесь важна коллаборация с МНВО через программу "Болашак".

По инфраструктуре – необходимо создать ЦОДы для предоставления мощностей AI энтузиастам, датасеты совместно с ЦПЦП и НИТом, а также решить вопросы по закупу необходимых вычислительных мощностей

(в том числе графических, GPU).

По финансам – нам надо сориентировать грантовые программы и венчурный рынок на проекты в сфере ИИ, в том числе на закуп суперкомпьютеров.

По блоку "бизнес" – важно создать условия стартапам и крупным игрокам, которые уже внедряют инструменты ИИ в своём бизнесе. Для них нам надо предоставить доступ к обезличенным данным, в том числе через платформу SDU.

- Вы отметили необходимость концентрации ключевых стейкхолдеров. Как планируется налаживание коммуникаций?

- Важность активного вовлечения как научного, так и бизнес сообщества для эффективной реализации данного подхода отметил глава правительства на заседании Совета.

Для этого мы создали консорциум, который будет осуществлять координацию и мониторинг реализации технологических платформ. Сегодня в данный консорциум входят ключевые организации в сфере инноваций, такие как QazInnovations, TechGarden, AstanaHub, Фонд науки, NURIS, Samgau, ГУП СПИ и НЦГНТЭ.

На ряду с этим, мы работаем над коммуникациями и устранением так называемого GAP-а между государственными органами и бизнесом, активно используя инструменты проектного менеджмента в виде акселерационных групп.

- На заседании также рассмотрены результаты технологического прогнозирования MedTech, который является одним из приоритетных направлений. Каковы ваши следующие действия?

- Все верно. Выявлены перспективные направления, поддержка и развитие которых позволит повысить уровень конкурентоспособности отечественных предприятий на мировых рынках и обеспечит повышение уровня и качества жизни населения.

Премьер-министр также подчеркнул важность данного направления и поручил Минздраву и Минцифры обеспечить переход к практическому внедрению подходов по направлению MedTech.

– Каныш Аманбаевич, спасибо большое за интересное интервью. Желаем удачи в реализации поставленных задач и достижения целей.