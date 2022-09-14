Новые модульные водопроводные станции простаивают в ВКО

Фото: yk-news.kz

Жители некоторых населенных пунктов района Алтай до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде. Многообещающий проект по установке блочно-модульных станций, реализованный в 2020 - 2021 годах, ожидаемых результатов не принес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жители отмечают, что ситуация с водой была напряженной всегда, через день живительную влагу самотеком подавали из родника, однако в начале лета не стало и ее.

"Это была чистая вода, мы ее для питья использовали. Но, видимо, верхним пасекам стало не хватать воды, и они перекрыли к нам доступ. Все лето дочь в пятилитровых бутылках из города мне воду возит, а для полива из речки насосом качаем. Но я-то ладно, а вот соседи мои с маленьким ребенком, они эту речную воду полностью на свои нужды используют. Для набора воды для питья на другой конец села идут с ведром, там есть колонка, тоже родниковая. Но не меньше 40 минут нужно выждать, пока ведро наберется, специально засекали", - сказали местные.

Вся надежда сельчан была на насосную станцию, которую установили в селе год назад. Пробили скважину, построили модуль, вывели водоразборную колонку, но не подключили к электричеству. Так и стоит сооружение, заброшенное и заросшее травой.

"Мы думали, что летом-то уж точно станцию запустят, но вот на дворе уже осень, а воз и ныне там. Я бы и зимой с удовольствием осталась в селе, но воды нет, придется уезжать в город", - сетует Вера Ивановна.

Оказалось, что жители Ландмана не единственные, кто столкнулся с такой проблемой.

В 2020 году первые модули были установлены в селах Северное, Крестовка, Ново–Крестьянка, Богатырево. В 2021-м работа продолжилась, и уже сразу в 16 селах должны были получить доступ к чистой питьевой воде: Восточное, Баяновск, Андреевка, Александровка, Орловка, Пролетарка, Быково, Александровка, Снегирево, Сажаевка, станция Селезневка, Ермаковка, Алтайка, Кутиха, Ландман и Ленинск. Но запущенные станции можно пересчитать по пальцам.