Новые инвестиционные монеты поступят в продажу в Казахстане

Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж c 6 марта инвестиционных монет KÓKBÓRI, передаёт BaigeNews.kz.

Новые инвестиционные монеты – результат ребрендинга монет ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS.

"В дизайне новинок использована стилистика серии монет "Культовые животные – тотемы кочевников". Благодаря эксклюзивному дизайну монеты KÓKBÓRI могут быть интересны не только как инструмент инвестирования, но и коллекционирования", - пояснили в Нацбанке.

Впервые инвестиционные монеты представлены в двух вариантах изготовления:

- из золота качеством proof, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.

- из золота качеством uncirculated, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.

- из серебра качеством proof, номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.

- из серебра качеством uncirculated, номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.

"Золотые и серебряные монеты proof качества изготовлены с применением защитного элемента в виде интерференционного радужного покрытия. Также, в отличие от монет качеством uncirculated, данные монеты будут выпускаться в индивидуальных деревянных футлярах, в черном (для золотых монет) и белом (для серебряных монет) цвете", - уточнили в Нацбанке.