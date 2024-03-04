Новые инвестиционные монеты поступят в продажу в Казахстане
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Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж c 6 марта инвестиционных монет KÓKBÓRI, передаёт BaigeNews.kz.
Новые инвестиционные монеты – результат ребрендинга монет ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS.
"В дизайне новинок использована стилистика серии монет "Культовые животные – тотемы кочевников". Благодаря эксклюзивному дизайну монеты KÓKBÓRI могут быть интересны не только как инструмент инвестирования, но и коллекционирования", - пояснили в Нацбанке.
Впервые инвестиционные монеты представлены в двух вариантах изготовления:
- из золота качеством proof, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.
- из золота качеством uncirculated, номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.
- из серебра качеством proof, номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.
- из серебра качеством uncirculated, номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.
"Золотые и серебряные монеты proof качества изготовлены с применением защитного элемента в виде интерференционного радужного покрытия. Также, в отличие от монет качеством uncirculated, данные монеты будут выпускаться в индивидуальных деревянных футлярах, в черном (для золотых монет) и белом (для серебряных монет) цвете", - уточнили в Нацбанке.
Основная цель выпуска инвестиционных монет – предоставление населению альтернативного инструмента сбережений или инвестиций в драгоценные металлы.
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