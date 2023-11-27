Новую железную дорогу строят между Казахстаном и Узбекистаном

В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Строительство новой ж/д линии реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлено на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. Также здесь будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.

Отмечается, что новая дорога позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом.

Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики.

"Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 миллиардов тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году", — сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Сообщается также, что проект разделён на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья". Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 километра железнодорожного полотна.

Отмечается, что для проекта планируется закупить 19,7 тысячи тонн рельс, а также 280 тысяч комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений. Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.