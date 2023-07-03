Новую ТЭЦ запустят в Астане уже осенью

Фото: baigenews.kz/Бахытжан Шинтимирова

Более 12 лет прошло с начала строительства ТЭЦ-3 в Астане. За время возведения станции проект подорожал практически на 50 процентов, обострился кризис с обеспечением базовых коммунальных потребностей в новых домах. Энергетики обещают, что запуск новой газовой теплостанции в конце октября решит этот вопрос, передает BaigeNews.kz.

Самый главный элемент ТЭЦ - котлы. На станцию "Юго-Восток" их привезли из Германии. По словам директора ТОО "Казстройподряд" Адильхана Абильдина, качество материала - немецкое, это значит, агрегаты прослужат долгие годы.

Прошлой зимой астанчане столкнулись с проблемами с теплоснабжением в домах.

Фото: Бахытжан Шинтимирова

По словам депутата мажилиса Павла Казанцева, вопрос с теплоснабжением уже долгое время на контроле в правительстве. Изначальная цель – урегулировать подачу комуслуг, особенно в юго-восточной части столицы. Народный избранник отметил, что к новой станции уже подключены все инженерные сети.

"Монтажники всеми силами устанавливают новые мощные котлы, чтобы к указанным срокам мы обеспечили дома теплом. Осенью мы выдадим около 200 Гкал тепла, что закроет дефицит в столице", - рассказал Адильхан Абильдин.

Также на встрече работников ТЭЦ с мажилисменами сообщили, что две действующие теплоэлектростанции находятся в неудовлетворительном состоянии. Запуск новых котлов обнулит возможные коммунальные проблемы в городе.

Фото:Бахытжан Шинтимирова

"Действующие теплоэлектростанции работают на износ и требуют реконструкции. Третья станция значительно подстрахует город от неожиданных сюрпризов с суровую столичную зиму. Технически всё уже готово, и мы планируем в ближайшие дни посетить ТЭЦ-3, будем владеть всей информацией в полном объёме. Эта проблема имеет критическое значение, и мы намерены решить её как можно скорее", - сказал депутат Павел Казанцев.

На встрече также прозвучала информация о том, что для возведения новых домов в Астане теперь нет никаких преград. Ранее проблемы с подачей тепла значительно стопорили застройщиков. Как отметил, аким города Женис Касымбек, население столицы будет только расти, а значит необходимо предугадать все потребности мегаполиса, который и далее будет густо заселяться.