Новую систему поддержки инвестпроектов внедрят в Казахстане

Новую систему поддержки инвестпроектов Fast Track или "зеленый коридор" внедрят в РК. Об этом было сообщено на заседании Правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Зеленый коридор" ускорит и упростит прохождение инвесторами всех необходимых процедур – от регистрации до ввода в эксплуатацию объектов.

Сейчас в пилотном режиме в республике работает Национальная инвестиционная платформа, которая позволит отслеживать практическую реализацию сформированного пула инвестпроектов в разрезе регионов и отраслей.

Помимо этого, на базе Kazakh Invest будет создано "Единое окно" для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, объемы вложений которых превышают 50 млн долларов.

"Новшество позволит инвесторам централизованно решать вопросы по подведению инфраструктуры, получению разрешительных документов, а также преодолению бюрократических барьеров", — подчеркнул заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Разрабатывается Национальный инфраструктурный план до 2029 года, нацеленный на формирование инфраструктурного каркаса республики. А для ускорения подведения инфраструктуры к объектам прорабатывается вопрос по предоставлению возможности инвесторам делать это самостоятельно.



Также инвесторам при строительстве производственных объектов предлагается разрешить применять международные стандарты. Ожидается, что отсутствие необходимости адаптации под национальные стандарты позволит сократить время реализации проектов в 1,5-2 раза и снизить расходы на стадии проектирования и строительства на 20-30%.