Новую школу открыли в Кызылорде

С увеличением численности населения Кызылорды растут и границы города. Одним из новых микрорайонов областного центра с развитой инфраструктурой стал "Байтерек". В рамках празднования 85-летия Кызылординской области и Дня учителя в микрорайоне открыли среднюю школу №287, передаёт BaigeNews.kz.

Новый учебный центр снизит нагрузку на учащихся школ №261 и №280, посещавших занятия в три смены.

Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил жителей с открытием нового объекта.

"При поддержке президента страны и правительства успешно реализуются масштабные проекты в сфере образования нашего региона. В рамках национального проекта "Комфортная школа", инициированного главой государства, в ближайшие два года будет построена 21 школа на 12 300 мест. В этом году начнется строительство 10 школ, пять из которых будут построены в областном центре. Ранее в нашем городе был только один дом школьников, но в ближайшие дни начнётся строительство Дворца школьников на 350 мест стоимостью 2,3 миллиарда тенге, финансируемое компанией "Казгермунай". При спонсорской поддержке компании "Саутс Ойл" на левом берегу реки Сырдарья в ноябре будет начато строительство нового здания музыкального колледжа стоимостью 4,8 миллиарда тенге, а до конца года мы передадим четыре школы на 900 мест для сельских детей", - сказал глава региона.

На торжественном мероприятии председатель областного совета ветеранов образования Галым Бекенов поздравил земляков с открытием школы и пожелал им всего наилучшего, а заслуженный деятель РК Корганбек Кайруллаев дал бата.

Сегодня бюджет области составляет 604,1 миллиарда тенге. Его часть, ориентированная на образование, составила 260 миллиардов тенге.

В новом учебном году школы области посещает более 180 тысяч детей, количество впервые перешагнувших порог школы превысило 17 тысяч.

В 2022-2023 учебном году из 7 219 кызылординских выпускников, принявших участие в Едином национальном тестировании, 4 973 стали обладателями государственных грантов. Количество грантников увеличилось на 885 по сравнению с предыдущим учебным годом.

В этом году 100 выпускников получили гранты акима области по востребованным в регионе специальностям. На эти цели из областного бюджета выделено 85,2 миллиона тенге.