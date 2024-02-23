Новую программу утилизации транспорта разработали в Казахстане
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
137Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Казахстане разработана новая программа утилизации транспортных средств и самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.
"В программе смогут принять участие все субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке чёрного металла. Монополия одного предприятия исключается. Платой за переработку старого авто является право собственности на извлекаемое сырьё. Владельцам старых авто будет предложен скидочный сертификат, номинал которого будет определён в установленном порядке", — сообщили в ведомстве.
На данный момент проект правил разработан и находится на стадии утверждения, отметили в Минэкологии.
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