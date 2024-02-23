Новую преступную схему придумали мошенники

В социальных сетях и СМИ пишут о новой схеме мошенничества, жертвами которой одновременно являются и предприниматели, и их клиенты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Казахстанская предпринимательница рассказала в СМИ о том, как стала жертвой мошенников.

"Все началось с того, что она решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От своего имени она разрешила некоему молодому человеку торговать детскими игрушками. Спустя некоторое время онлайн-магазин расторг договор с предпринимательницей из-за поступающих от покупателей жалоб. Оказалось, они оплачивали товар, но ничего не получали. Когда девушка поняла, что доверилась мошенникам, на нее уже было написано несколько заявлений в полицию от обманутых покупателей, а общий долг перед ними превысил шесть миллионов тенге", - пишет издание.

Эксперты предупреждают, что сдав в аренду свое ИП, вместо обещанной выгоды можно получить внушительную налоговую задолженность, разорванный контракт с торговой площадкой и заявления в полицию от десятков обманутых людей.

"В самом плохом случае ко всему этому может присоединиться и тюремный срок. Дело в том, что передача ИП третьим лицам в нашей стране незаконна.

Подобные попытки заработать легкие деньги могут грозить уголовной ответственностью. Это возможно, если будет доказано, что предприниматель, осознавая это или нет, был вовлечен в схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации или отмывания денег, изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта или непосредственно сбыта наркотиков. Таким образом, передавая в аренду ИП, можно лишиться бизнеса, "накопить" огромный долг и даже сесть в тюрьму", - отмечают аналитики stopfake.kz.