Новую единую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
143Фото: primeminister.kz
Министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства сообщил о создании в Казахстане единой цифровой системы для бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.
"Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей", — отметил министр финансов.
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