Новую единую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане

Министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства сообщил о создании в Казахстане единой цифровой системы для бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.