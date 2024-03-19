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Новую единую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане

Сегодня, 11:16
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primeminister.kz Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: primeminister.kz

Министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства сообщил о создании в Казахстане единой цифровой системы для бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.

"Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей", — отметил министр финансов.

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