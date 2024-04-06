Новостей из регионов, где объявлен режим ЧС, станет больше — Ерлан Карин

Для эффективного освещения текущей ситуации с паводками на базе Службы центральных коммуникаций развернут Республиканский информационный штаб, который в круглосуточном режиме обеспечивает СМИ информацией от уполномоченных госорганов. Об этом написал в Телеграм-канале Государственный советник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что с сегодняшнего дня дополнительно будут организованы регулярные онлайн брифинги представителей ключевых ведомств - МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других.

"Планируются прямые включения с штабами 10 регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эфирная сетка телеканала "24kz" будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов. Кроме того, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации, постоянно освещаться ход борьбы с паводками и ликвидации их последствий, совместная работа аварийно-спасательных служб, волонтерских организаций и вовлечённых граждан, а также сбор и доставка гуманитарной помощи пострадавшим регионам", — сообщил Ерлан Карин.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложной паводковой ситуацией в республике. Президент отметил, что "Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет". Глава государства также заявил, что ни один из пострадавших не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, а все материальные потери будут компенсированы. Президент также отдельно обратился к журналистам и блогерам, а также дал поручения информационному штабу.