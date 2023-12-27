Новогодняя ёлка полностью сгорела в СКО

Без новогодней ёлки остались жители села Бесколь в Северо-Казахстанской области. "Красавица", установленная на центральной площади, сгорела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По данным группы по связям с общественностью департамента по ЧС СКО, сообщение о ЧП поступило в 18:40.

"Пожар охватил четыре квадратнрых метра. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет, предварительная причина - короткое замыкание электропроводов", — сообщили в ДЧС СКО.

Накануне ёлки лишились жители Лисаковска в Костанайской области. Искусственное дерево рухнуло из-за порывов ветра.