Новогодняя ёлка полностью сгорела в СКО
Сегодня, 20:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
141Фото: pkzsk.info
Без новогодней ёлки остались жители села Бесколь в Северо-Казахстанской области. "Красавица", установленная на центральной площади, сгорела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
По данным группы по связям с общественностью департамента по ЧС СКО, сообщение о ЧП поступило в 18:40.
"Пожар охватил четыре квадратнрых метра. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет, предварительная причина - короткое замыкание электропроводов", — сообщили в ДЧС СКО.
Накануне ёлки лишились жители Лисаковска в Костанайской области. Искусственное дерево рухнуло из-за порывов ветра.
Самое читаемое
- Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области
- Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане
- Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ
- Моргенштерн заговорил на казахском
- Девушка скончалась от побоев в Астане: полиция проводит расследование