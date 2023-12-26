Буран повалил новогоднюю ёлку в Лисаковске

Новогодняя ёлка, украшавшая главную площадь в Лисаковске, не выдержала бурана и упала, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места происшествия в редакцию местного СМИ Alau.kz прислали читатели.

В регионе сегодня бушует непогода. Сильный ветер со снегом буквально сдувает с дороги машины.

По данным акимата Костанайской области, на территории региона в 103 населённых пунктах отключена электроэнергия.