  • 26 Декабря, 18:13
  • BAIGENEWS

Буран повалил новогоднюю ёлку в Лисаковске

Сегодня, 16:50
АВТОР
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alau.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: alau.kz

Новогодняя ёлка, украшавшая главную площадь в Лисаковске, не выдержала бурана и упала, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места происшествия в редакцию местного СМИ Alau.kz прислали читатели.

В регионе сегодня бушует непогода. Сильный ветер со снегом буквально сдувает с дороги машины.

По данным акимата Костанайской области, на территории региона в 103 населённых пунктах отключена электроэнергия.

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