Новогодний салют запустили в Астане

Новогодний салют прошёл в Астане. Для удобства горожан его организовали в двух локациях города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.



Увидеть фейрверки можно было в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". Присутствующие на данных локациях смогли насладиться запуском двух тысяч выстрелов.

Кроме новогоднего праздничного салюта в трёх точках города прошли праздничные концертные мероприятия "Жаңа жыл түні" с участием звезд казахстанской эстрады.

В концертной программе выступили группа "Інжу", Думан Усаев, Кульаим Каирбаева, группа "ДиАрт", Алмас Кишкенбаев, Гайни Жумашева, Айсулу Жак, Джордан, Сәндібек Абуов, Ерасыл Бозаев, Auka, Бейбит Корган, Еркеш Хасенов, Али Окапов, Ayree, группа "Килиманджаро",Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, Актоты Болшова, Махамбетәлі Әбділда, Диана Исмаил, Маржан Арапбаева, Кенжебек Жанәбілов, Qanay и другие.

Концерты были организованы до двух часов ночи на городской площади, территории монумента "Қазақ елі", площадке ЭКСПО.