Новогодний отдых в Казахстане: каким он может быть и сколько стоит?

До нового года остались считанные дни и наверняка многие уже задались вопросом как и где встретить 2024-й год. Казахстанцев ждут четыре выходных дня – с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года включительно. Корреспондент BaigeNews.kz подобрал самые интересные и яркие направления, которые можно выбрать для незабываемого новогоднего отдыха на территории Казахстана.

Астана, Боровое

Итак, первое место в списке, разумеется, заняла Астана. Зимой столица особенно прекрасна – здесь по-настоящему чувствуешь атмосферу праздника – снег, зимний морозец, город сверкает яркими огнями, радужной подсветкой зданий.

Для активного отдыха жителям и гостям столицы будут доступны площадки с ледовыми катками, горками и фотозонами, которые буквально в эти дни устанавливают на территории пяти районов города. Всего будут работать порядка 60 площадок зимнего досуга.

Если вы планируете приехать в Астану и остановиться здесь в частных местах размещения, то вас скорее всего крайне удивит разброс цен. Так, 3 ночи проживания на новогодние даты в бюджетном одноместном номере хостела будет стоить от 15 000 тенге. А вот за тот же срок в номере категории "делюкс" с красивым панорамным видом в премиальном отеле в самом центре столицы и вовсе придётся выложить порядка 380 тысяч тенге.

Но если городская суета не привлекает и хочется провести выходные в единении с природой, то лучшим вариантом отдыха недалеко от столицы будет поездка в Боровое.

Если обратиться к расчётам, который даёт популярный сайт бронирования отелей, то можно увидеть такие предложения: апартаменты-студия с видом на озеро с 31 декабря по 1 января на двоих взрослых будет стоить от 52 000 тенге, а вот ночь с включёнными завтраками в самом престижном отеле, работающем под именем мировой отельной сети на курорте Боровое будет стоить порядка 120 тысяч. Но увы, номера в новогоднюю ночь многие отели в Боровом уже распродали.

Алматы и Алматинская область

Алматы в новогодние праздники придётся по душе многим – и тем, кто любит вкусно поесть, и тем, кто предпочитает активную ночную жизнь, а также тем, кому важна близость природы.

В Алматы проживание с 30 декабря по 2 января на двоих взрослых в самом недорогом хостеле будет стоить 19 000 тенге. А вот в самом узнаваемом ещё с советских времён отеле проживание обойдётся в 150 тысяч тенге. В стоимость также будут включены завтраки.

Алматинская область – лучший вариант для круглогодичного отдыха. Здесь найдутся развлечения в течение всего года и даже зимой. Если вы отдыхаете компанией, то можно арендовать деревянный коттедж, на компанию из 6-8 человек он обойдется в 150 тысяч тенге, или заселиться в гостевой домик на территории озер Каинды от 60 тысяч тенге за человека. Еще Алматинская область славится своими оздоровительными комплексами и горными отелями.

Туркестан

Если же вы любитель экскурсионного отдыха, и интересуетесь историей, то вам наверняка следует провести новогодние выходные в Туркестане. Добраться до города не составит сложности – сюда ведут хорошие дороги, отлично налажено железнодорожное сообщение, в городе несколько лет назад открыли новый современный аэропорт. Кроме того, здесь отстроили десятки отличных современных отелей, где проживание будет максимально комфортным и уютным. В городе можно будет снять на посуточную аренду квартиру с неплохим ремонтом в новом многоквартирном доме за 14-15 тысяч тенге за ночь. А вот тур на 3 ночи в двухместном номере с включёнными завтраками одного из самых красивых отелей города, обойдётся паре человек в 136 000 тенге.

Туркестан был объявлен духовной столицей тюркского мира – круглый год сюда съезжаются не только казахстанцы, но и иностранные туристы, паломники из Узбекистана, Турции и других стран. В местных туристских центрах можно будет купить экскурсионные туры по священным местам. Однако наиболее популярными местами сегодня являются музей Ходжа Ахмета Яссауи, Летающий театр, музей Улы Дала.

Актау

Встретить Новый год в Актау – решение, которое набирает всё большую популярность за последние пару лет. Цены на отдых двух взрослых в отеле за 3 ночи и 4 дня с 30 декабря по 2 января здесь начинаются от 88 000 тенге с включёнными завтраками до 629 тысяч за проживание в самом дорогом отеле Актау, работающем по концепции "all inclusive".

Конечно, удобнее брать готовые пакетные туры, куда туроператор включит проезд, трансфер до отеля, страховку и проживание на базе выбранного питания. Но такие предложения есть не у всех.

"В зимний период можно прекрасно отдохнуть в зонах отдыха Казахстана. У нас представлены как экономичные отели, так и отели премиального уровня. Есть у нас отели сетевые, с мировыми именами. Также можно рассмотреть местные горнолыжные зоны отдыха – в Алматинской и Восточно-Казахстанской области. В Актау и Боровом есть несколько отелей, работающих по системе "всё включено", — сказала директор туристского агентства Астаны Алия Кундинова.

По её словам, казахстанцы нечасто обращаются с запросами на новогодние туры по Казахстану. Как правило, такие обращения обычно идут от людей, которые в силу разных причин не могут выехать за рубеж, считает турагент.

"Но если сравнивать с зарубежным отдыхом. То, конечно, и уровень сервиса, и комфорт отелей, питание, анимационная программа за рубежом впечатляют больше. Но сфера туризма и гостиничный бизнес в нашей стране активно развиваются. Радует, что сейчас в Казахстане можно организовать отдых под любой запрос, даже самых взыскательных и требовательных туристов", ­— добавила эксперт.

О погоде

Погода в праздничные дни обещает быть тёплой. Так, по предварительным прогнозам синоптиков, в Астане ожидаемая средняя температура 31 декабря будет -3 градуса, в Алматы – +8.

Как правило, в выходные и праздничные дни отмечается высокий спрос на билеты. Поэтому о способах передвижения и приобретении билетов лучше позаботиться заранее. Ранее национальный перевозчик "Қазақстан темір жолы" сообщил о запуске дополнительных поездов по Казахстану.