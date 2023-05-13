Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск

Фото: Twitter / lindayacc

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службы Би-би-си".

Маск написал в своём аккаунте в Twitter, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он "сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях". Ожидается, что Яккарино начнёт работать в Twitter примерно через полтора месяца.

Илон Маск купил Twitter в конце прошлого года за 44 миллиарда долларов и с тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании. Инвесторы его других проектов, таких как космическая фирма Space X и производитель автомобилей Tesla, ожидали, что он будет уделять им больше внимания. Новый хозяин Twitter даже проводил голосование в своей сети по вопросу о том, должен ли он покинуть должность её генерального директора. Пользователи проголосовали "за".

В недавнем интервью Би-би-си Маск заявил, что ранее сеть оказалась под угрозой банкротства, однако под его руководством она вскоре выйдет на нулевую рентабельность, то есть расходы сравняются с доходами.

На своей прежней работе новая руководитель Twitter Линда Яккорино руководила примерно 2000 сотрудников и принимала участие в запуске стримингового сервиса компании NBCUniversal. Она начала работать в этой фирме в 2011 году, а до этого 15 лет провела в телевизионной сети Turner Entertainment.