- Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск 01:04 218
- На актюбинских торговцев повесили чужие долги по налогам 00:15 304
- Курьер на мопеде намеренно сбил полицейского в Алматы 12.05.2023 341
- Как китайские туристы могут обогатить казахстанцев 12.05.2023 363
- Заморозки, снег, град - погода на выходные в Казахстане 12.05.2023 366
- Возврат КСК и регулирование ОСИ: что спасет казахстанские многоэтажки 12.05.2023 566
- Уникальную операцию провели нейрохирурги в Астане 12.05.2023 543
- О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу 12.05.2023 383
- Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан 12.05.2023 550
- Карагандинка заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией 12.05.2023 458
- Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области 12.05.2023 367
- Доля молодежи NEET, которая не работает и не учится, выросла в Казахстане 12.05.2023 417
- Проверка ещё не начиналась - в аэропорту Астаны отрицают начало расследования АЗРК 12.05.2023 421
- 14-летнего школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодаре 12.05.2023 419
- Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области 12.05.2023 438
- Террасу ресторана в центре Алматы снесли по решению суда 12.05.2023 609
- Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия 12.05.2023 562
- Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО 12.05.2023 618
- Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо 12.05.2023 405
- Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане 12.05.2023 440
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 424
- Задержана руководитель управления культуры Алматинской области 12.05.2023 562
- С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин 12.05.2023 606
- Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане 12.05.2023 458
- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 12.05.2023 524
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 12.05.2023 581
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 12.05.2023 437
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 12.05.2023 496
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 12.05.2023 469
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 12.05.2023 676
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 584
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 12.05.2023 962
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 12.05.2023 532
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 12.05.2023 545
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 12.05.2023 586
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 12.05.2023 588
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 12.05.2023 501
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 12.05.2023 481
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 12.05.2023 537
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 788
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12.05.2023 520
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12.05.2023 502
- В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин 12.05.2023 533
- Назначен председатель комитета миграционной службы МВД 12.05.2023 524
- Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура 12.05.2023 867
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 838
- "Врач больше времени проводит за компьютером, а не с пациентом" - сенатор о необходимости цифровизации 12.05.2023 950
- Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан 12.05.2023 557
- Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане 12.05.2023 1039
- Тогызкумалак или байга: какие национальные игры казахстанцы любят больше всего 12.05.2023 798
- Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая 12.05.2023 676
- Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске 12.05.2023 620
- Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение 12.05.2023 596
- Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане 12.05.2023 637
- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер 12.05.2023 544
- Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия" 12.05.2023 553
- Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter 12.05.2023 649
- Имамы вышли на татами в Шахтинске 12.05.2023 641
- Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023 12.05.2023 766
- Летом хотел сыграть свадьбу: сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на Медеу 12.05.2023 793
- Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге 12.05.2023 701
- Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть 12.05.2023 814
- "Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана 12.05.2023 769
- Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области 12.05.2023 625
- Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка 12.05.2023 737
- Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме 12.05.2023 1007
- Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны 11.05.2023 800
- Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили 11.05.2023 781
- Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам 11.05.2023 833
- Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента 11.05.2023 732
- Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы 11.05.2023 1213
- На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы 11.05.2023 764
- Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе 11.05.2023 898
- В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований 11.05.2023 1318
- Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе 11.05.2023 1032
- Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области 11.05.2023 859
- С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток 11.05.2023 773
- Сменился глава ДЭР в Туркестанской области 11.05.2023 1163
- Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене 11.05.2023 730
- Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали свои домашние коллекции 11.05.2023 2234
Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск
Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службы Би-би-си".
Маск написал в своём аккаунте в Twitter, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он "сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях". Ожидается, что Яккарино начнёт работать в Twitter примерно через полтора месяца.
Илон Маск купил Twitter в конце прошлого года за 44 миллиарда долларов и с тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании. Инвесторы его других проектов, таких как космическая фирма Space X и производитель автомобилей Tesla, ожидали, что он будет уделять им больше внимания. Новый хозяин Twitter даже проводил голосование в своей сети по вопросу о том, должен ли он покинуть должность её генерального директора. Пользователи проголосовали "за".
В недавнем интервью Би-би-си Маск заявил, что ранее сеть оказалась под угрозой банкротства, однако под его руководством она вскоре выйдет на нулевую рентабельность, то есть расходы сравняются с доходами.
На своей прежней работе новая руководитель Twitter Линда Яккорино руководила примерно 2000 сотрудников и принимала участие в запуске стримингового сервиса компании NBCUniversal. Она начала работать в этой фирме в 2011 году, а до этого 15 лет провела в телевизионной сети Turner Entertainment.
-
Trend news
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 577
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 781
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 834
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 917
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1347
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1051
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1197
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1535
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1056
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1201
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1119
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1690
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1111
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1299
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1156
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20598
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1371
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1630
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 11793
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1305
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2194
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1876
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2181
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2019
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9188
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1973
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1857
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2843
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2618
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1806
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1631
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1690
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2090
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2225
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1794
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2609
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2971
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2107
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2410
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2397
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2515
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2996
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18456
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3398
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2348
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2458
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2730
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2661
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2277
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5387
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2198
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2319
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13526
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2627
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2285
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2433
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2394
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3541
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4427
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3052
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2364
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3125
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2823
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4381
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3448
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2712
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8149
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4532
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2898
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2634
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 32017
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4299
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3506
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3771
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7622
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3486
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2969
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2908
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 3186
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 3149
-
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 420
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1512
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1376
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1288
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1425
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1476
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1405
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1412
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2469
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1526
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1674
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2033
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1802
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2005
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1654
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2209
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1836
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2186
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1831
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1942
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3398
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2230
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2431
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2723
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3069
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3019
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3532
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3892
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3388
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3633
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3720
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3912
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3843
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3742
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3955
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4231
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4174
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5729
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4810
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5151
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5147
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5838
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5001
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4767
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5086
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8280
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5422
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5277
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4805
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5228
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4650
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4904
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5200
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5889
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4981
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4971
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5173
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4770
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5824
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4641
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5211
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5831
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5359
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4894
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5340
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5293
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5011
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5299
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5659
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6138
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5905
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5076
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5916
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5452
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5922
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5315
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5297
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5205
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5247
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5656