open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pixabay.com Сегодня, 11:24
64
Фото: pixabay.com

Новое радио начало вещать в Казахстане

Оно создано для поддержки современной казахской музыки.

В преддверии Дня Республики в Казахстане начало вещание новое радио, где будет транслироваться только современная казахская музыка, передаёт BaigeNews.kz.

Станция ((beu)) вещает на частотах 100 FM в Астане и 97.7 в Алматы.

В эфире будет звучать вся палитра жанров, в которых работает новое поколение артистов: от Q-попа, инди и r’n’b, до экспериментальной музыки.

Главная идея проекта ((beu)) — поддерживать, развивать молодое музыкальное сообщество и демонстрировать аудитории рост казахстанской сцены. 

90% контента на радио будут составлять песни, подкасты и шоу на казахском языке. За последние несколько лет появилось новое поколение музыкантов, которые делают качественную популярную музыку на государственном языке. 

При этом аудитория новых исполнителей растёт стремительно, о чем свидетельствуют многочисленные концерты и фестивали. 

Напомним, ((beu)) — это эмоциональный знак принятия и восхищения музыкой, принятый в казахском традиционном исскустве. 

Лаконичное и легко произносимое название символизирует традиционные корни современной казахской музыкальной культуры. Скобки олицетворяют распространение радиоволн.

Более подробная информация о концепции радио будет представлена в рамках Astana Media Week 27 сентября. Официальная презентация запланирована на 3 ноября в Алматы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#радио
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:24
64
Поделитесь:
Наверх