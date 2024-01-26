  • 26 Января, 18:14
  • BAIGENEWS

Новое предприятие по переработке зернобобовых культур посетил Смаилов в Костанайской области

Сегодня, 16:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
125
Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с реализацией проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты" в Костанайской области и посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Глава правительства ознакомился с работой хозяйства, созданного участницей проекта "Ауыл аманаты" Кымбат Кокиевой в селе Заречное Костанайского района. 

По программе она получила 5,2 миллиона тенге, благодаря чему приобрела 13 голов крупного рогатого скота и наняла работника. 

Премьер-министр напомнил, что реализация программы "Ауыл аманаты" стартовала с Жамбылской области. Она зарекомендовала себя как действенный инструмент, поэтому было принято решение с 2023 года масштабировать ее на все регионы страны. 

"В этом году реализация программы будет продолжена, планируется предоставить уже 17 тысяч микрокредитов. Самое главное – это занятость на селе и повышение доходов, развитие кооперации и сельхозпроизводства. Желаем вам успехов в реализации планов", — сказал Алихан Смаилов. 

Премьер-Министр также посетил новое предприятие по переработке зернобобовых культур "Кайдзэн" мощностью 170 тысяч тонн готовой продукции в год.

Здесь налажен полный цикл производства – от сырья до упаковки. 

В проект вложено четыре миллиарда тенге инвестиций, создано 70 рабочих мест.

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед правительством стоит большая задача по двукратному увеличению выпускаемой продукции в агропромышленном комплексе. 

Самое читаемое

Наверх