Новое постельное бельё появится в казахстанских поездах

Стандарт мягкого съёмного инвентаря в поездах изменило АО "Пассажирские перевозки". Казахстанцам пообещали антискользящие матрацы, новые подушки и прочее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Генеральный директор компании Жанибек Тайжанов на брифинге об организации летних перевозок анонсировал, что с 1 июня пассажиры будут получать другое постельное бельё.

"Были проблемы с тем, что простыни скользили по матрацу. Мы внедрили антискользящую поверхность на матрац, такого больше не будет. Поменяли наполнение подушек. Модернизировали наволочки. В сегменте Тальго есть бизнес-купе – "двухместки" с душем. Теперь мы будем обеспечивать их пассажиров халатами. Кроме того, мы увеличим ковровые дорожки", — рассказал спикер.

Тайжанов сообщил, что постельное бельё стало более износостойким и прочным. Срок его службы увеличен до 48 месяцев.

Также он отметил, что стандарт мягкого съёмного инвентаря был внедрен в 2020 году, сейчас он претерпел некоторые изменения.