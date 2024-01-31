Новое оборудование на 3,8 млрд тенге появится в ветлабораториях Казахстана

Правительство Казахстана выделило 3,8 миллиарда тенге на укрепление ветеринарной службы страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Сообщается, что средства будут направлены на оснащение ветеринарных лабораторий высокоточным оборудованием – жидкостным хроматографом, соответствующим международным рекомендациям, правилам и требованиям Codex Alimentarius.

Как отметили в правительстве, это даст возможность проводить более точные и достоверные исследования в области ветеринарии, что будет способствовать обеспечению пищевой безопасности страны. Высокоэффективный жидкостный хроматограф позволяет выявлять даже самые незначительные следы вредных веществ в пищевых продуктах. Его применение внесет существенный вклад в защиту здоровья населения от опасных заболеваний, передающихся через продукты питания.

Наряду с этим новое оборудование позволит казахстанским производителям животноводческой продукции, которые на сегодня экспортируют свои товары в десятки стран мира, соответствовать строгим требованиям зарубежных рынков.

Кроме того, Казахстан значительно увеличит свои возможности по контролю продукции, поставляемой из других стран. В случае выявления нарушений ветеринарных требований республика сможет оперативно принимать меры для защиты внутреннего рынка от проникновения опасных заболеваний животных.