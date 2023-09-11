  • 11 Сентября, 15:32
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Новое газовое месторождение запустят в Казахстане до конца 2023 года

Сегодня, 14:15
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Санжар Жаркешов отчитался об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли.

По информации главы "QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное.

"С начала 2022 года АО "НК "QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в г. Алматы за счет собственных средств", - сказал Жаркешов.

Также Жаркешов рассказал о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.

В прошлом году нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.

Президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.

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