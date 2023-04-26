Новая услуга для кандасов появилась на eGov

Госуслуга "Включение в региональную квоту приёма кандасов" теперь доступна на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

Квота выделяется на регионы, определённые правительством РК – Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области и область Абай.

"Для нас важно, чтобы госуслуги были удобны и доступны для получения всеми гражданами Казахстана и не только. Сегодня в стране всё больше создаются условия и меры господдержки для кандасов и переселенцев. Теперь они могут подать заявку на включение в региональную квоту электронно на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, не посещая ЦОНы и другие учреждения",- отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Новую услугу на портале eGov.kz можно найти в разделе "Гражданам" - "Гражданство, миграции и иммиграция". Аналогичная услуга также доступна в разделе "Услуги" - "Льготы, пособия и пенсии" в мобильном приложении eGov Mobile.

Для подачи заявления пользователю необходимо:

подтвердить согласие на использование персональных данных;

выбрать регион, предоставляющий квоту;

заполнить сведения о заявителе;

приложить копию паспорта с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках;

копии свидетельства о браке или расторжении брака (при наличии);

копии документов, подтверждающих образование, квалификацию и опыт работы по определённой специальности;

подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП.

Результат услуги появится в течение 14 рабочих дней в личном кабинете в виде решения о включении в региональную квоту приёма кандасов либо ответ об отказе.

Новая услуга реализована благодаря работе АО "Национальные информационные технологии", Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кандасам, включённым в региональную квоту, доступны меры государственной поддержки в виде субсидий на переезд (единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП) и на покрытие расходов аренды и оплаты коммунальных услуг в течение 12 месяцев (в размере от 15 до 30 МРП на семью).