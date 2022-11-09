Новая улица появится в Астане

12 ноября в Астане откроют движение по улице А62. Она обеспечит сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Улица А62 - восьмиполосная. Пока на ней завершена лишь часть работ, позволяющая открыть движение по четырём полосам. Оставшиеся работы продолжат весной.

А62 позволит разгрузить улицы Нажимеденова и Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдёт с проспектов Кошкарбаева, Алайхана, улиц Айнаколь, Кобда и других.

Кроме того стало известно, что автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль будет открыт в 2023 году.



За последние годы в столице было отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.