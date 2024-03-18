Новая льготная ипотека и арендное жилье: эксперты рассказали, как изменится жизнь казахстанцев
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Во время третьего заседания Национального курултая, который прошел в Атырау, Глава государства дал поручение запустить новую льготную жилищную ипотеку, которая бы стала доступной, в том числе для казахстанцев с низким достатком. Помимо этого президент поручил увеличить объемы арендного жилья с последующим выкупом. Какой эффект дадут эти меры, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.
Все поручения президента независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв назвал своевременными. Большие надежды эксперт возлагает и на новую ипотечную программу, однако об ее условиях пока говорить рано. Главное, чтобы она не повторяла ошибку прошлых программ.
"Одна заключалась в том, что все предыдущие ипотеки создавались для всех. И условия в них были очень легкими. Нужно было просто не иметь собственной квартиры. Но все прекрасно знали, что некоторые их переписывали на родственников, или еще что-то делали, чтобы участвовать в программах. А они должны быть максимально адресными. Нам следует помогать тем категориям, которые действительно не могут на рыночных условиях купить квартиру. Мы такими программами, которые были ранее, испортили рыночные условия. Сейчас они чуть более выровнялись", - отметил независимый финансовый аналитик.
Эксперт выразил надежду, что новая ипотечная программа будет максимально целевой, охватив всех, кого должно защищать государство. Остальные же должны покупать квартиры на рынке, на общих условиях.
"Не секрет, что конечным бенефициаром всех льготных программ, так или иначе, выступает строительный сектор. Именно он абсорбирует эти деньги, получает эти прибыли и нужно очень сильно следить за тем, чтобы маржа между себестоимостью строительства и ценой квадратного метра именно по социальным объектам, которые строятся для государства, была приемлемой. Чтобы это не превратилось в сверхприбыль строительных компаний", - заключил Андрей Чеботарёв.
Приобрести собственную жилплощадь в нынешних реалиях под силу далеко не каждому. Поэтому наиболее оптимальным вариантом сейчас является развитие рынка арендного жилья, считает политолог Талгат Калиев. Не только с правом выкупа, но и без такового.
"Это позволит обеспечить мобильность людей, которые будут независимы от своего жилища и при возникновении более выгодных предложений в другом городе или, допустим, регионе, смогут достаточно быстро переезжать. Снимать там аналогичную квартиру и платить за нее примерно те же деньги. Большой объем доступного арендного жилья значительно улучшит жизнь граждан и сделает их более конкурентоспособными", - считает Талгат Калиев.
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