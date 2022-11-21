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Новая госуслуга стала доступна в онлайн формате в Казахстане
Госуслуга по предоставлению согласия на экономическую концентрацию доступна в онлайн формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
Ведомство совместно с АО "Национальные информационные технологии" провели работу над цифровизацией госуслуги "Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию". Теперь услугополучатель может обратиться с ходатайством в электронной форме. Это исключит необходимость подачи бумажных документов.
"Ранее данная услуга рассматривалась только при предоставлении бумажных носителей, теперь же для упрощения получения данной государственной услуги создан внутренний портал информационной системы "Государственная база данных "Е-лицензирование", где заявители могут обратиться с ходатайством об оказании услуги и предоставить необходимые документы в онлайн формате. После получения ходатайства АЗРК рассматривает сделку в рамках норм Предпринимательского кодекса. Результат оказания государственной услуги предоставляется там же на портале "Е-лицензирование", — сообщили в АЗРК.
С начала года на рассмотрение в АЗРК поступило 75 ходатайств, 43 заявителя получили согласие.
Онлайн ходатайство можно подать по ссылке.
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