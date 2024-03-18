Новая дорожная инфраструктура должна служить долго - эксперт о поручении президента

В Правительстве Казахстана уже приступили к исполнению поручений президента озвученных в ходе Национального курултая. Во время совещания с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым стало известно, что около 1 триллиона тенге инвестиций направят на ремонт и строительство дорог в Казахстане, передает BaigeNews.kz. При этом для охвата 12 тысяч километров дорог, о которых говорил президент дополнительно запланированы работы еще на 2,5 тысячах километров.

Напомним, на третьем заседании Национального курултая Глава государства заявил о том, что строительство и реконструкция дорожной сети страны придаст мощный импульс развитию экономики. По его словам, предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог.

По словам консультанта Всемирного банка по реформированию дорожного сектора Даулета Аспанбетова в исторической ретроспективе таких объемов за все время независимости не было никогда.

"Последний такой знаковый объем работ в истории страны проводился в 2007 году, но там охватили всего семь тысяч километров. Поэтому я хотел бы отметить, что инфраструктура сама по себе снижает издержки и повышает деловую активность. И мы должны понимать, что дороги это общественно значимая государственная услуга. Инфраструктура это, можно сказать, единственная сфера, где частный бизнес не может конкурировать с государством. Вкладывается один, а результат приносит пользу всем", - отметил Даулет Аспанбетов.

Эксперт называет инициативу по направлению 1 триллиона тенге инвестиций страновой задачей. Эта как раз та сфера, где государство должно проявлять свою активность и показывать конкурентные преимущества.

"Представляете, насколько это разгоняет внутреннюю экономику? Есть прямые рабочие места, а есть косвенные. В дорогах более семи-восьми смежных отраслей, таких как нефтепереработка, лесозаготовка, производство материалов, инертных и минеральных удобрений. Там целый блок, который параллельно создает в два, а то и три раза больше рабочих мест. Начинает стимулироваться и нарастать внутреннее производство", - рассказал эксперт.

С другой стороны, по словам Даулета Аспанбетова, есть понимание, что новая инфраструктура должна служить долго и сохранять свои свойства на какой-то период времени. Ведь, улучшение качества дорог не только сокращает временные издержки, но и улучшает безопасность.