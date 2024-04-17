Нотариуса осудили за мошенничество в Шымкенте
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Нотариуса ограничили в свободе на четыре года за мошенничество в Шымкенте, сроки получили и его сообщники, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус "А", войдя в доверие потерпевших, пользуясь их уязвимым положением и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды неоднократно составлял, заверял договоры купли-продажи недвижимости вместо оформления договора займа или залога.
В последующем незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции, закрепив право собственности за третьими лицами.
В прокуратуре уточнили, что по уголовному делу причинён ущерб девяти потерпевшим на сумму 47 миллионов тенге.
"Приговором суда по факту мошенничества осуждены нотариус к ограничению свободы сроком на четыре года, его сообщники на три года и условно сроком на 3 года 9 месяцев", - сообщили в прокуратуре.
Казахстанцев просят быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, в случае необходимости консультироваться с юристами.
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