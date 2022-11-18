Носить маски на избирательных участках в день выборов порекомендовали казахстанцам

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Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рекомендовала членам избирательных комиссий носить маски на участках и менять их каждые три часа, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, несмотря на благополучную стабильную ситуацию по коронавирусу, в день проведения выборов мы рекомендуем всем членам избирательных комиссий соблюдать масочный режим, каждые три часа проводить смену масок. Не допускать массового скопления людей при выборах. Стараться их правильно направлять. В помещениях вентиляция должна работать бесперебойно. В случае её отсутствия необходимо перед началом выборов проводить проветривание помещения и влажную уборку", - сказала Айжан Есмагамбетова, выступая на заседании ЦИК.

По её информации, с 1 октября зарегистрировано более миллиона случаев ОРВИ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость идёт на одном уровне, отметил главный санврач.

"Что касается гриппа, лабораторно подтверждено более 1000 случаев гриппа. При этом нужно отметить, что в этом эпидсезоне циркуляция вирусов гриппа началась раньше, чем обычно. И сегодня зарегистрированы случаи гриппа как А, так и В. Генотипирование показало, что вирусы гриппа аналогичны тем, которые сегодня применяются для вакцинации на нашей территории. Помимо гриппа, ОРВИ вызывает большое количество других вирусов, за ними тоже проводится эпиднадзор. Сегодня установлена циркуляция риновирусов, метапневмовирусов, боковирусов, парагриппа, которые также вызывают ОРВИ", - сообщила Есмагамбетова.

К слову, на избирательных участках в Казахстане в день голосования, 20 ноября, можно будет предъявить цифровое удостоверение личности.