На выборы президента в Казахстане можно прийти с цифровым удостоверением личности

На избирательных участках в Казахстане в день голосования 20 ноября можно будет предъявить цифровое удостоверение личности, передаёт BaigeNews.kz.

"Избиратель вправе предъявить электронную версию документа, воспользовавшись eGov Mobile, а также с помощью мобильных приложений банков. Члены избирательных комиссий обязаны выдать избирателю бюллетень для голосования. Такую практику мы провели в ходе проведения республиканского референдума", – сказал глава ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Член Центризбиркома Сабила Мустафина добавила, что цифровые документы были востребованы особенно у молодых избирателей.

"Были вопросы и от международных наблюдателей и представителей НПО, которые изъявляют желание выставить своих наблюдателей. Они получили ответы и по процедуре подтверждения цифровым документом мы дали все разъяснения", – сказала она.