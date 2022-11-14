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На выборы президента в Казахстане можно прийти с цифровым удостоверением личности
На избирательных участках в Казахстане в день голосования 20 ноября можно будет предъявить цифровое удостоверение личности, передаёт BaigeNews.kz.
"Избиратель вправе предъявить электронную версию документа, воспользовавшись eGov Mobile, а также с помощью мобильных приложений банков. Члены избирательных комиссий обязаны выдать избирателю бюллетень для голосования. Такую практику мы провели в ходе проведения республиканского референдума", – сказал глава ЦИК РК Нурлан Абдиров.
Член Центризбиркома Сабила Мустафина добавила, что цифровые документы были востребованы особенно у молодых избирателей.
"Были вопросы и от международных наблюдателей и представителей НПО, которые изъявляют желание выставить своих наблюдателей. Они получили ответы и по процедуре подтверждения цифровым документом мы дали все разъяснения", – сказала она.
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