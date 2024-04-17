Нормы закона "О масс-медиа" разъяснили в Минкультуры и информации

Вице-министр культуры и информации разъяснил некоторые нормы нового закона "О масс-медиа", который принял во втором чтении на заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

На вопросы журналистов о том, чем существовавшая прежде пресс-карта будет отличаться от аккредитации, Канат Искаков ответил, что ранее для получения документа существовал ряд критериев.

"В их числе профильное образование, стаж, отсутствие каких-либо уголовных или административных правонарушений. То есть был ценз, это первое. Во-вторых, пресс-карту выдавала комиссия. Теперь аккредитационная карточка не имеет каких-либо ограничений. Пресс-карта будет присваиваться автоматически, то есть, допустим, QR-код. Если журналист не хочет его брать, он может продолжать получать аккредитацию с помощью подручных средств", - ответил вице-министр.

Кроме того, Канат Искаков рассказал, почему ответственность за препятствие профессиональной деятельности журналистов пока не внесли в Кодекс об административных правонарушениях.