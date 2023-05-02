Ногаев взял на особый контроль аварийное отключение энергоблоков на "МАЭК"

Фото: пресс-службы акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил ТОО "МАЭК", где накануне произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Глава региона сообщил, что взял ситуацию на особый контроль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

На предприятии рассказали, что ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается.

Ограничение электроэнергии по Мангистауской области для потребителей нефтяного сектора составляет 65,5 МВт:

"ОзенМунайГаз" - 48,5 МВт;

"БузачиОперейтинг" - 5,0 МВт;

"КаражанбасМунай" - 7,5 МВт;

"МангистауМунайГаз" - 4,5 МВт.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Нурлан Ногаев отметил, что для устранения последствий аварии должны быть привлечены все необходимые специалисты. В восстановительных работах уже задействовано три бригады электроцеха ТЭС.

Глава региона поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле проведение работ по обеспечению стабильности энергокомбината и его модернизации.

"В течение ночи три бригады персонала электроцеха и одна бригада ремонтного цеха устраняла дефекты на плавкой вставке генератора. Работы идут к завершению, плавкая вставка установлена на штатное рабочее место. В течение 5-6 часов произойдёт дальнейший пуск энергоблока номер 2 с набором нагрузки. За 30 лет работы на предприятии я не помню случаев, когда два энергоблока совершенно по разным защитам отключались от электросети. Электростанция отключалась только в 2015 году - при плановом проведении работ на дымовой трубе. На данный момент персонал ремонтного завода, электростанции, электроцеха делают все возможное для того, чтобы устранить дефекты и включить энергоблоки в сеть", - проинформировал главный инженер ТЭС Сергей Раков.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Напомним, 1 мая 2023 года на станции ТЭС ТОО "МАЭК" в 12:28 произошло отключение энергоблока №3 из-за неисправности главного масляного насоса (снижение генерации на 128 МВт). В 16:38 на ТЭС ТОО "МАЭК" произошло отключение энергоблока №2 от земляной защиты генератора по причине пробоя изолятора ввода генератора. В результате аварийных остановок энергоблока №2 и №3 суммарная генерация станций ТОО "МАЭК" снизилась с 555 МВт до 264 МВт.