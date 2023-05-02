- Эвакуация казахстанцев из Судана: за помощью обратились ещё 14 человек — МИД 17:24 82
- Тайник с оружием обнаружили в Астане 17:14 114
- Ногаев взял на особый контроль аварийное отключение энергоблоков на "МАЭК" 17:10 126
- В деле "сепаратистов" нашли признаки пропаганды дезинтеграции и подрыва безопасности государства - Генпрокуратура 16:56 169
- В Amanat дадут оценку высказыванию депутата Башинской в адрес Зеленского 16:31 317
- Пожар вспыхнул в детском саду Астаны – детей эвакуировали 16:25 304
- Заброшенное убежище в Алматы вернут в госсобственность 16:16 405
- Пьяный водитель на неисправном автобусе въехал в забор частного дома в Усть-Каменогорске 15:59 298
- Как получить лекарства через eGov mobile, объяснили в Минздраве 15:47 326
- Участок улицы Кордай перекроют на ремонт в Астане 15:35 313
- Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска 15:29 318
- В Казахстане запретили трудоустраивать иностранцев, не имеющих медстраховку 15:22 353
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 447
- Четверых пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ на вертолёте доставят в Актобе 14:59 338
- Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания 14:54 304
- Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось - Бюро нацстатистики РК 14:27 352
- Можно есть руками! Рецепты для пикника от авторов TikTok 14:13 382
- Более 17 млн тенге раздали на турнире по конным скачкам в Алматинской области 14:05 564
- Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании 13:42 715
- Токаев поздравил чемпиона мира по шахматам 13:26 594
- От 34 до 345 тысяч тенге получают казахстанцы за добровольную сдачу оружия 12:50 523
- Дефицит питьевой воды испытывают четыре региона Казахстана 12:13 396
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 12:07 579
- Запрет на экспорт лука не допустил резкого роста цен - Жумангарин 12:00 397
- В Казахстане стали меньше производить молочные продукты - Минсельхоз считает это проблемой 11:25 398
- "Казахстанцы не хотят экономить воду" - Смаилов предложил ввести новую тарифную политику 11:09 643
- Строительство водовода и переброс воды: как Астану намерены обеспечить питьевой водой 10:50 637
- Курс тенге за апрель ослаб - Нацбанк 10:48 389
- Дорожные специалисты Казахстана перенимают опыт коллег из Китая 10:20 597
- Рабочий погиб на скважине в Мангистау 09:58 431
- Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикора 09:44 457
- 25 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки 09:40 423
- Труп мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте 09:28 985
- Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области 09:12 559
- Массовый замор рыбы обнаружили в Карагандинской области 08:51 478
- Жителям Астаны и Алматы советуют сократить время прогулок 08:30 4822
- 15-летний казахстанский шахматист выиграл международный турнир 08:11 673
- Жители Атырау останутся без электроэнергии 07:52 4351
- Банный комплекс загорелся в Павлодаре 07:15 483
- Массовый мор рыбы произошел на озере в Карагандинской области 06:50 552
- В Актобе растут цены на продукты питания 05:36 646
- Свыше 14 тысяч иностранцев работает в Казахстане 04:00 509
- Никита Михайлис узнал свой вердикт после окончания контракта с "Барысом" 03:29 715
- На первого чемпиона мира по шахматам из Китая надели казахский чапан 02:45 732
- Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования 01:16 662
- Дети будут ездить бесплатно в автобусах Караганды 00:38 595
- Нейросеть ChatGPT внедрили в робособаку. Теперь она может говорить 01.05.2023 718
- Воры устроили подкоп и обчистили ювелирный магазин в Степногорске 01.05.2023 1354
- В СКО выделили деньги на забор вокруг уранового рудника 01.05.2023 633
- Казахстанские боксёры с победы стартовали на ЧМ в Узбекистане 01.05.2023 694
- Более ста дач сгорели в Павлодаре 01.05.2023 682
- В Иране убит начальник полицейской разведки 01.05.2023 661
- Бибисара Асаубаева вошла в ТОП-5 мирового рейтинга 01.05.2023 988
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 896
- Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана 01.05.2023 666
- В Кении более ста сектантов заморили себя голодом 01.05.2023 894
- Более 300 бегунов-любителей разных национальностей участвовали в эстафете в Астане 01.05.2023 633
- Сборная Казахстана по теннису победила в отборе на чемпионат мира 01.05.2023 646
- Женщина погибла под колёсами автобуса в Уральске 01.05.2023 738
- Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Афинах 01.05.2023 810
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 853
- 50 всадников из разных регионов Казахстана борются за звание лучшего наездника 01.05.2023 673
- О погоде в Казахстане на 2 мая рассказали синоптики 01.05.2023 689
- Досаев аккомпанировал танцорам лезгинки и едва не пустился впляс под звуки гармони 01.05.2023 970
- Субсидии на клубнику: чиновника и трёх бизнесменов осудили за мошенничество в Таразе 01.05.2023 911
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 919
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 810
- Грузовые авиарейсы начали выполняться из аэропорта Астаны 01.05.2023 713
- "Празднуем Наурыз, Айт и Рождество". Как казахстанцы живут в интернациональных браках 01.05.2023 1496
- Алматинец снял на видео молнию, попавшую в телебашню Коктобе 01.05.2023 742
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 801
- Казахстанский тяжеловес отправил соперника в нокаут и забрал титул чемпиона Азии 01.05.2023 853
- На Камчатке проснулся вулкан и произошло землетрясение 01.05.2023 722
- В Астане стартовала Менделеевская олимпиада школьников 01.05.2023 719
- "Работа кипит" - член АНК о процессе укрепления общенациональной идентичности 01.05.2023 767
- В Астане прошла церемония закрытия матча за звание чемпиона мира 01.05.2023 387
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 2526
- Диалог культур. Как работает столичный дом дружбы 01.05.2023 754
- Согласие и понимание необходимы для мирной жизни в нашем общем доме — Смаилов 01.05.2023 847
- Обновилась статистика заболеваемости COVID-19 в Казахстане 01.05.2023 760
Ногаев взял на особый контроль аварийное отключение энергоблоков на "МАЭК"
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил ТОО "МАЭК", где накануне произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Глава региона сообщил, что взял ситуацию на особый контроль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
На предприятии рассказали, что ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается.
Ограничение электроэнергии по Мангистауской области для потребителей нефтяного сектора составляет 65,5 МВт:
- "ОзенМунайГаз" - 48,5 МВт;
- "БузачиОперейтинг" - 5,0 МВт;
- "КаражанбасМунай" - 7,5 МВт;
- "МангистауМунайГаз" - 4,5 МВт.
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Нурлан Ногаев отметил, что для устранения последствий аварии должны быть привлечены все необходимые специалисты. В восстановительных работах уже задействовано три бригады электроцеха ТЭС.
Глава региона поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле проведение работ по обеспечению стабильности энергокомбината и его модернизации.
"В течение ночи три бригады персонала электроцеха и одна бригада ремонтного цеха устраняла дефекты на плавкой вставке генератора. Работы идут к завершению, плавкая вставка установлена на штатное рабочее место. В течение 5-6 часов произойдёт дальнейший пуск энергоблока номер 2 с набором нагрузки. За 30 лет работы на предприятии я не помню случаев, когда два энергоблока совершенно по разным защитам отключались от электросети. Электростанция отключалась только в 2015 году - при плановом проведении работ на дымовой трубе. На данный момент персонал ремонтного завода, электростанции, электроцеха делают все возможное для того, чтобы устранить дефекты и включить энергоблоки в сеть", - проинформировал главный инженер ТЭС Сергей Раков.
Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Напомним, 1 мая 2023 года на станции ТЭС ТОО "МАЭК" в 12:28 произошло отключение энергоблока №3 из-за неисправности главного масляного насоса (снижение генерации на 128 МВт). В 16:38 на ТЭС ТОО "МАЭК" произошло отключение энергоблока №2 от земляной защиты генератора по причине пробоя изолятора ввода генератора. В результате аварийных остановок энергоблока №2 и №3 суммарная генерация станций ТОО "МАЭК" снизилась с 555 МВт до 264 МВт.
-
Trend news
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 427
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 12:07 577
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 895
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 845
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 918
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 800
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 2513
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 808
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1061
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 8856
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1046
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 938
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1195
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1008
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1502
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 2834
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1599
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1095
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1412
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1316
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2507
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1848
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1471
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6362
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2621
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1587
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1376
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 29658
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2378
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1697
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1964
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6233
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2070
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1706
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1659
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1865
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1837
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3412
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1913
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1874
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3104
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1745
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1951
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3435
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7056
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55145
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2206
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3755
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6602
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2118
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2308
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2248
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2081
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2615
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4001
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7321
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3273
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2719
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2959
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2872
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5975
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3752
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3375
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3885
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6448
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39113
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3872
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3675
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3638
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11552
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4150
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4190
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4238
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3845
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 4058
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3963
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4426
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3948
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3560
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3953
-
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 427
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 810
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1113
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1363
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1920
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1785
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2205
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2609
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2318
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2433
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2597
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2682
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2583
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2639
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2877
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3095
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3096
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4041
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3789
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3969
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3854
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4630
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3966
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3652
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3945
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6644
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4156
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4040
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3751
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4118
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3694
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3681
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4000
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4355
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3887
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3903
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4073
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3664
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4708
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3704
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4095
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4518
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3986
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3605
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4124
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4060
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3955
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4061
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4406
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4716
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4438
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3936
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4428
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4012
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4709
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4182
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4028
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3903
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4133
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4507
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4661
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3822
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3547
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4705
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4002
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3995
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4574
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5853
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4790
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4083
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3902
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3868
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3828
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3902
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4055
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4114
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3880
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3605
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 4113
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 4044