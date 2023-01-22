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Низовая метель: штормовое предупреждение объявили в четырёх регионах
"Казгидромет" объявил на понедельник штормовое предупреждение в четырёх регионах страны: в Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской областях и СКО, передаёт BaigeNews.kz.
23 января на севере, востоке Акмолинской области днём ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду.
На севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днём прогнозируют низовую метель.
Как сообщают синоптики, обширный северо-западный антициклон определит погоду на большей части страны, с которым прогнозируется погода без осадков, лишь на севере, востоке республики пройдёт небольшой снег, ожидается низовая метель.
На юге, севере и востоке страны — усиление ветра, на крайнем юге республики — туман.
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