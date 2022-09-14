Низкие зарплаты, устаревшая техника. Депутаты после пожаров в Костанайской области подняли проблемы лесхозов

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О проблемах технического обеспечения и нехватки кадров в лесных учереждениях после пожаров в Костанайской области высказались депутаты на пленарном заседании мажилиса. На эти вопросы обратила внимание депутат Вера Ким в запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, передает BaigeNews.kz.

"Главная роль в деле охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов отводится лесным учреждениям, а если проще - лесхозам. Лесные пожары показали истинное состояние этих организаций", - сказала Ким на заседании.

По ее словам, техническое обеспечение лесных учреждений сильно устарело.

"Если обратить внимание на материальную базу наших лесхозов, то она больше напоминает музей советской техники 70-х, чем современный парк природоохранного учреждения. Это приводит к срыву не только важнейших мероприятий, направленных на сохранение лесных экосистем, но и к снижению объемов работ по воспроизводству лесов и лесоразведению", - отметила она.

Депутат констатирует кадровый голод и низкие заработные платы. По её словам, даже с учетом последнего повышения, оплата труда в лесных учреждениях продолжает быть одной из самых низких в стране. Кроме того, сотрудники не имеют социального пакета, сельских доплат и подъёмных, при этом живут и работают в отдалённых районах.

"В республике порядка 30 учебных заведений, которые готовят специалистов, они характеризуются слабой материально-технической и учебной базой. Контингент обучающихся на лесных специальностях порой не доходит до 10 студентов на курсе. Но даже те, кто обучился, не идут работать по специальности. Из почти 10 тысяч работников отрасли только треть имеет специальное образование".

В связи с этим депутат отметила, что нужно провести ревизию и предусмотреть выделение средств на укрепление материально-технической базы, включить работников лесной отрасли в программы "С дипломом в село!" и предусмотреть "сельские" надбавки, провести оценку подготовки работников лесной отрасли.