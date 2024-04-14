"Никогда такого не видели": костанайцы о последствиях паводка

Электричество и газ в подтопленных районах Костанайской области ещё не подключили, власти ждут, когда вода уйдёт из домов, и можно будет восстанавливать инфраструктуру, передаёт BaigeNews.kz.

Старую часть Костаная — район Колёсных рядов — топит весной периодически, но такого масштаба урона от стихии не помнят даже старожилы. Они говорят, что вода заходила в крайние дома близ Тобола, но чтобы топило дома, стоящие на несколько улиц выше, такого не было.

У костанайца Шокана Таспаева, который живет в районе Колесных рядов 22 года, на одном участке стоит два дома. Один саманный, где жила его мать, второй он начал возводить для себя. Завез стройматериалы, но паводок внес свои коррективы в планы мужчины. Уровень воды, который был в пик половодья, видно невооруженным глазом по непросохшим стенам. Дом матери мужчины затопило по окна. Внутри вся глина на стенах обвалилась, полы вздулись, а мебель повреждена. Такая же картина и в его доме. Техника, мебель — всё было в воде.

"Никто не ожидал, что столько воды будет. Говорили, что паводки будут, но что такого масштаба, не верил никто. Волонтеры закрывали наши дома мешками, нам тогда казалось, что это эффективная мера. Часть имущества перенесли на второй этаж дома, мебель и технику подняли повыше, что было возможно. Но когда зашел в дом, сердце сжалось. Газовая плита, стиральная машина, микроволновка, холодильник, хоть и были подняты, но все потонуло. Стены все обрушиваются, край старого дома проседает. Опасно, у меня маленькие дети", — рассказывает мужчина.

Шокан Таспаев уже написал заявление в акимат, чтобы комиссия провела оценку ущерба и подал на единовременную соцвыплату. Но мужчина говорит, что много неравнодушных костанайцев звонят ему с предложением помощи.

"Кто-то закинул мой номер телефона в соцсети, много теперь звонят и спрашивают, чем помочь. Предлагают вещи для моих детей, продукты питания. Не на все звонки даже успеваю отвечать. Спасибо неравнодушным. Моя семья сейчас только отходит от случившегося. Сестрёнка и супруга плачут до сих пор", — рассказывает костанаец.

На окраине улицы промокшие насквозь вещи развешивает Татьяна Гетман. В этом доме жили ее родители. Внутри – хаос, в комнатах разбросаны пластиковые бутылки и мандарины.

"Это все потоком воды с кухни принесло", — объясняет женщина.

Говорит, что родители вовремя эвакуировались: поток со стороны реки Тобол пришел стремительно и затопил дом на уровне полутора метров.

"Мама успела только ночную рубашку забрать и документы с деньгами, а папа в чем был одет, так и вышел. Все оставили здесь. Дом закрыли и вышли. Эта вся вода пришла ночью, если бы днем, то можно было бы хоть что-то спасти. Вчера зашли в дом, начали кое-что из вещей вывозить и стирать, потому что у родителей ходить не в чем. Надо немножко прибираться, повыкидывать мусор. Бытовая техника уже восстановлению не подлежит. Тогда я поняла, что наводнение – это очень страшно. Никогда такого ужаса не видели", — делится переживаниями женщина.

Татьяна Гетман говорит, что в 1994 году, когда река Тобол сильно разлилась, вода зашла лишь на огород. А в этом году – в доме ее было по пояс. Гипсокартоновые стены разбухли, а под низом отваливается штукатурка. Когда комиссия по оценке ущерба проведет осмотр, семья Татьяны Гетман решит, можно ли дальше жить в том доме.

Неподалеку откачивает воду из гаража Виктор Демиденко. Мужчина помогает сыну справиться с последствиями ЧС. Говорит, что вода в доме была практически по окна.

"Я паводок в жизни никогда не видал. Вода, оказывается, обладает такой силой, что сдвигает мебель и все поднимает наверх. Дома как на мусорке теперь, бардак, ждем комиссию. Никто не ожидал, что так будет: ни власти, ни горожане. Высушить дом можно, но по стенам трещины пошли. Грунт напитался водой, я вот выкачаю, к вечеру опять будет полным-полно", — говорит мужчина.

По информации городских властей, уровень воды в реке Тобол в пик паводка поднялся на 5,5 м. Было подтоплено 169 жилых домов и 101 дачный домик. Но пострадали и объекты бизнеса. Ушли под воду базы отдыха, теннисный центр, пострадал ресторан. Полностью затопило гипермаркет площадью 7000 квадратных метров. Его руководство говорит, что времени на то, чтобы вывезти продукцию, не было.

"Мы вывезли только скоропортящийся продукт, который лежал в холодильниках. Весь товар, который лежал на полках, не был вывезен. Не было вывезено оборудование, это было невозможно сделать, потому что оно вмонтировано. Вся оргтехника была поднята на уровень, который мы сейчас понимаем, что был затоплен водой. Мы потеряли все, кроме того, что было в холодильных витринах. Уровень воды был, по нашим данным, 1,5 метра. Весь товар, который был на складах и полках, он весь затоплен", — говорит руководитель отдела маркетинга Римма Маутова.



Сейчас разрабатывается механизм оценки и возмещения ущерба бизнесу и руководство гипермаркета надеется, что получит помощь. Паводковая ситуация в регионе улучшается, вода отходит, из 672 жилых дома подтопленными по области остаются 64.

Фото: Айжан Амангельдыкызы