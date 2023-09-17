Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет — Лукашенко

Белорусы — самая миролюбивая нация на земле, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на патриотическом форуме "Мы - беларусы!", посвящённом Дню народного единства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Обращаясь сегодня к белорусам, как Президент и Главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно", — сказал глава государства.

"И если не дай бог что-то-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям, — подчеркнул белорусский лидер. — Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков".

Александр Лукашенко призвал граждан Беларуси жить спокойно, не переживать, растить детей, он также пожелал белорусам счастья и беречь родную землю.

"Какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать: мы — самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - "Вагнер" и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем", — сказал белорусский лидер.

День народного единства установлен указом президента Белоруссии Александром Лукашенко в июне 2021 года. Дата праздника приурочена к событиям 17 сентября 1939, когда Красная армия перешла советско-польскую границу, начав освободительный поход, в результате которого с Белорусской ССР воссоединились земли Западной Белоруссии, с 1921 года находившиеся под властью Польши по условиям Рижского мирного договора.