Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем

Фото: Pexels.com

Решение правительства о введении взаимного безвизового режима с Китаем казахстанцы восприняли неоднозначно. Многие соотечественники обеспокоены возможным наплывом граждан из Поднебесной. Корреспондент BaigeNews.kz узнала мнение политолога, депутата мажилиса Айдоса Сарыма на этот счёт.

По словам политолога, Китай является одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана.

"По сути четверть нашего экономического оборота связана с Китаем. Поэтому с Китаем у нас отношения очень своеобразные. Огромное количество людей, до пандемии по крайней мере, около 500 тысяч наших граждан ездили в Китай по разным причинам: учиться, лечиться, заниматься бизнесом, закупать товары. У нас по южно-восточному региону огромное количество бизнесов, особенно малых и средних: это ремонт, услуги, товары и прочее", - сказал он.

Айдос Сарым считает, что наша страна должна думать о том, чем можно заинтересовать Китай и что можно им продать.

"Есть огромное количество людей, которые занимаются бизнесом, малым и средним. Эта категория людей для нашей экономики гораздо более важна, чем крупные компании. Мы сейчас должны думать над тем, что вообще можно продать в Китай. Я недавно с удивлением узнал, что, например, Узбекистан добился того, что он является почти монопольным поставщиком нута. 60 процентов нута в Китай сейчас поставляет Узбекистан. Это огромнейший бизнес и огромные деньги. Если мы сумеем за счёт сельского хозяйства и других вещей поставлять что-то в Китай, это будет огромным успехом. Потому что Китай это огромный океан, и просто будет грехом, если мы из этого океана не будем ловить рыбу", - заявил эксперт.

По его мнению, никакого "мощного китайского нашествия" определённо не случится.

"У нас есть очень близкие с Китаем города и районы, поселения. Там же не образовались "Чайна-тауны". Жаркент, Бакты есть. Мы для Китая неинтересны вообще. Мы для них северные далекие территории, где очень неприятно жить. Поэтому я не думаю, что все эти страхи являются рациональными. Надо изучать природу наших фобий. Нужно начать анализировать, кто, что и почему говорит. Это очень важно, потому что мы находимся на стыке больших геополитических разломов. Мы должны понимать, что есть страны, которые были бы заинтересованы в эскалации конфликта с Китаем. У нас с 1991 года в Казахстан приехало свыше миллиона кандасов. Из них 15 процентов из Китая", - отметил Сарым.

Политолог считает, что чем больше казахов физически поедут в Китай, тем меньше будет фобий.