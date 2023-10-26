Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС

Тема традиционно острая и вызывает множество споров. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал доводы властей и ученых и узнал, что беспокоит простых казахстанцев в вопросе возможного строительства АЭС.

Энергия в дефиците

Нехватка электроэнергии – основной довод в пользу строительства атомной электростанции, который приводят чиновники. Заместитель директора департамента атомной энергетики Минэнерго РК Гульмира Мурсалова во время встречи с населением Костаная сообщила, что существующие электростанции в Казахстане были построены еще в 60-70 годах прошлого века и исчерпали свой ресурс. В ближайшие годы возникнет необходимость вывода их из эксплуатации, а это значит, что вырабатывать электроэнергию будет не на чем.

"Уже сейчас электростанции выходят на внеплановые ремонтные работы, и в этот момент мы ощущаем недостаток электрической энергии. Конечно же, развиваются возобновляемые источники энергии, сейчас 4,5 процента от общей генерации электроэнергии в стране у нас вырабатывается ими. В Казахстане построены 53 ветроэлектростанции, 44 солнечные электростанции. Но, к сожалению, в связи с тем, что возобновляемые источники энергии зависят от погодных условий, они являются нестабильными", - говорит Гульмира Мурсалова.

Другое дело, по мнению властей, атомная электрическая станция. Она относится к стабильным источникам энергии, но, в отличие от угольной генерации электричества, более экологична.

"Весь мир говорит об углеродной нейтральности, и в этой связи международные финансовые институты не предоставляют финансирование для строительства угольной генерации в связи с тем, что такие станции загрязняют окружающую среду. Это сильно влияет на здоровье населения, в связи с чем мировое сообщество и задумывается над тем, чтобы сокращать источники производства энергии, которые имеют большие выбросы в окружающую среду", - пояснила Мурсалова.

По оценкам экспертов, к 2030 году Казахстану будет не хватать 1,8 гигаватт электроэнергии. Для покрытия этого дефицита необходимо строительство атомной станции из двух энергоблоков.

Безопасна ли АЭС?

Вопрос строительства атомной электростанции вынесут на республиканский референдум, и пока идут дискуссии, ученые пытаются убедить население, что объект будет безопасно эксплуатироваться и не принесет вреда здоровью людей и окружающей среде.

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказывает, что были изучены13 разных проектов АЭС от ведущих вендоров, собраны технико-экономические предложения и произведен предварительный отбор. По критериям, разработанным совместно с министерством энергетики в 2019 году, выбраны четыре проекта, которые могут быть реализованы в нашей стране. Это поставщики из Китая, России, Кореи и Франции. Исключены были два проекта, предложенные США, так как предлагали построить АЭС на базе малых модульных реакторов. Предложение, несомненно, прогрессивное, но малые модульные реакторы еще никогда не эксплуатировались. Первые из них будут запущены в 2027-28 годах в Канаде и Айдахо.

В прошлом году проведена актуализация проектов, но главное требование неизменно – повышенная безопасность.

"Безопасность – это первоочередное. В новых АЭС используются атомные реакторы третьего поколения, и больше половины стоимости строительства станции – это траты на системы безопасности. В современных реакторах используются пассивные элементы, которые работают без вмешательства человека и внешних энергопоставщиков. Они обеспечивают безопасное гашение всех атомных реакций и в случае какой-то аварии могут ее предотвратить. Есть и активные элементы, датчики, которые предотвращают разгон элементов и так далее. То есть это действительно повышенная безопасность, все уроки прошлого мы извлекли. Атомная энергетика чем хороша, так это тем, что все инциденты, все аварии они в деталях публично доступны", - рассказывает Тимур Жантикин.

Предполагаемый район строительства АЭС – возле озера Балхаш. Костанайцы поинтересовались, насколько безопасно для экологии такое соседство.

"Здесь все расчеты сделаны, и опасения по поводу дефицита воды из-за работы атомной электростанции не подтвердились. Потребление воды АЭС составит около 0,3 процента от объема естественного испарения озера Балхаш. Соответственно, атомная станция на водоем никакого влияния оказывать не будет", - уверил Тимур Жантикин.

Волнует население и вопрос управления радиоактивными отходами. Жантикин сообщил, что в Казахстане в 1973 году в Актау был запущен и 26 лет успешно эксплуатировался первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах. Сейчас он проходит программу вывода из эксплуатации. То есть на практике отрабатывается опыт обращения с радиоактивными отходами и с отработанным топливом.

Грех не строить с таким потенциалом?

Казахстанские ученые считают, что в стране есть твердая основа для развития атомной энергетики. В частности, в Усть-Каменогорске с 1949 года действует Ульбинский металлургический завод, признанный в мире производитель урановой продукции. В 2017 году там же был открыт первый в мире банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, который предназначен для обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива в мирных целях странам-членам организации. Кроме того, в 2021 году в Усть-Каменогорске запущен современный завод по производству ядерного топлива на основе французских технологий.

"Третья партия топлива уже ушла в Китай. То есть это показатель высшего уровня развития ядерно-топливного цикла. Мы занимаем второе место по запасам природного урана и первое – по его добыче. Около 40 процентов всего урана в мире добывается в Казахстане. Но пока вся продукция уходит за границу. А могла бы работать на благо страны", - считает Тимур Жантикин.

Есть в стране и специалисты, которые могут обслуживать в будущем атомную электростанцию. В Алматы с 1957 года работает Институт ядерной физики. Только за последние 10 лет в вузах Казахстана подготовлены более 2000 бакалавров, свыше 900 магистров и 135 докторов науки для атомной отрасли.

"Мы имеем в Казахстане три исследовательских ядерных реактора, и за все годы эксплуатации не было ни одной аварии. Требования по безопасности, подготовке кадров для исследовательских реакторов точно такие же, как и для АЭС", - уверяет Жантикин.

Кроме того, Казахстан с 1994 года является постоянным членом международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ готова оказывать стране любую консультационную поддержку.

О том, что атомные электростанции активно используют все передовые страны, говорила Гульмира Мурсалова. Представитель министерства энергетики рассказала, что наибольшее количество АЭС построено в США – 93 реактора.

"Во Франции – 56 реакторов. То есть в европейских странах с такой маленькой территорией эксплуатируется огромное количество реакторов. Весь мир стремится переходить к зеленой энергетике и развивает атомную промышленность. В Китае строится 22 реактора, кроме того, что у них есть 55 АЭС. Страны-новички, которые начали строить свои атомные станции – это Турция, Арабские Эмираты. Наши соседи Узбекистан планирует строительство. Даже Япония, которая в свое время остановила свои АЭС, постепенно возобновляет работу, более 12 реакторов вновь введены в эксплуатацию", - отметила Мурсалова.

Что касается себестоимости генерации электроэнергии на АЭС, то, по заверениям властей, она вполне конкурентна. Если за строительство АЭС казахстанцы проголосуют, то в будущем рассматривается вопрос возведения новых атомных станций. Специалисты уверены, что без этого не обойтись.

"Два блока, которые мы рассматриваем к строительству, покроют от 8 до 10 процентов всей генерации электроэнергии Казахстана. Этого мало. Оптимальным будет, если на АЭС начнут генерировать до 20 процентов электричества. Планируем, что будет использоваться казахстанское топливо для атомных станций. Например, два из отобранных проектов – французский и китайский – как раз под казахстанское топливо сделаны. Корейский проект основан на использовании корейского топлива, но они готовы полностью передать Казахстану технологию его производства", - сообщил Тимур Жантикин.

Обойдемся без Баке и Саке?

При этом известный костанайский общественник Аркадий Денисов считает, что атомная отрасль, как и многие другие, подвержена влиянию трайбализма и коррупции.

"Даже при том, что учитывается весь международный опыт обслуживания и мер безопасности, существует для Казахстана конкретно одна опасность, и мы должны ее признать: у нас есть негласная практика назначения на руководящие должности Саке-Баке. Этот метод в принципе наносит большой урон для Казахстана, а в атомной промышленности это будет иметь страшные последствия. Собираются ли при назначении на руководящие должности на атомную станцию привлекать общественность? Чтобы не были "левые" кандидаты?", - поинтересовался Денисов.

Генеральный директор РГП "Институт ядерной физики" Саябек Сахиев парировал: в атомной отрасли не может быть сторонних людей, потому что это очень сложное и узкоспециализированное направление.

"Наш исследовательский реактор построен 56 лет назад. За это время не было ни одной аварии. Это показатель компетенции правильно подобранных кадров. В нашем институте работают физики-ядерщики, всего количество сотрудников – 728 человек. Да, недоверие у народа есть, и коррупция в нашей стране, к сожалению, тоже. Но это не связано с атомной электростанцией и с кадрами. Ни один назначенец в институт ядерной физики не пришел с улицы и никакой Баке-Саке там не работает", - уверил Сахиев.

Эксперты считают, что атомная энергетика – хорошее подспорье для развития экономики страны. При строительстве АЭС будет задействовано до 8 тысяч человек. И до 2 тысяч человек – при ее эксплуатации. В среднем на одно рабочее место, которое создается при строительстве атомной электростанции, образуется до 10 рабочих мест в смежных отраслях.